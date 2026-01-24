Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen 'Çocuklar için Yarıyıl Tiyatro Şenliği', yarıyıl tatilinde çocuklara keyifli anlar yaşattı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle çocukların hayal dünyasını zenginleştirmeye ve yarıyıl tatillerini verimli, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle değerlendirmelerine katkı sunmaya devam ediyor. Ücretsiz Tiyatro Şenliği kapsamında 'İki Bavul Dolusu', 'Bisküvi Adam', 'Gökkuşağı'nın Altında' ve 'Dünya'nın Eski Zamanlarında' adlı oyunlar, küçük hanımlar ve küçük beylerin beğenisine sunuldu.

Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncuları, sahnedeki enerjileri ve kurdukları sıcak iletişimle, tiyatro sevgisini çocuklara küçük yaşta kazandırmayı hedefliyor. Eğlenceli sahne performansları, bol kahkahalı anlatımlar ve aynı zamanda çocuklara doğru davranışları aşılayan mesajlar içeren oyunlar, hem çocuklardan hem de ailelerden büyük ilgi gördü. Çocuklara karne hediyesi olan tüm oyunlar ücretsiz olarak sahnelendi.

Erdönmez: 'Oyunlarımızı 5 gün boyunca küçük hanım ve küçük beylerle buluşturduk'

Bu sene 2.'sini düzenledikleri 'Çocuklar için Yarıyıl Tiyatro Şenliği'nde küçük hanım ve küçük beylerle birlikte olduklarını kaydeden Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, '5 gün boyunca 'İki Bavul Dolusu', 'Bisküvi Adam', 'Gökkuşağı'nın Altında' ve 'Dünya'nın Eski Zamanlarında' isimli oyunlarımızla, Mersin'deki küçük hanım ve küçük beylerle Kongre ve Sergi Sarayı'nda buluştuk' dedi. 'Çocuklar için Yarıyıl Tiyatro Şenliği'ni her yıl yapacaklarını söyleyen Erdönmez, 'Önümüzdeki yıl 3.'sünü düzenleyeceğimiz şenlik için şimdiden sabırsızlanıyoruz' diye konuştu.

Oyunlar, hem çocuklardan hem de ailelerden büyük ilgi gördü

Tiyatro oyununu izleyen 7 yaşındaki Merve Aktı, 'Yarıyıl tatilindeyim. Tiyatro izlemeye geldim. Çok güzeldi. En çok Hapşu'yu sevdim. Arkadaşlığın önemini anlattılar. Çok güzeldi' dedi.

Çocuklardan Mukaddes Ecrin Batur, 'Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatrosuna geldim. 'İki Bavul Dolusu' adlı oyunu izledim. Çok güzeldi, eğlendik. Yarıyıl tatilinde bu tür etkinlikler çok güzel oluyor' diye konuştu.

Ablasıyla tiyatro izleyerek güzel bir gün geçirdiğini söyleyen Yusuf Aslan Onuç, 'Şehir Tiyatrosu'nun oyunu çok güzeldi. Güzel zaman geçirdim' ifadelerine yer verdi. 10 yaşındaki Şirin Kaplan ise, 'Tiyatro izledik. Eğlenceliydi, sevdim. Vaktim güzel geçti. Tiyatro bitince pamuk şeker ve patlamış mısır dağıttılar. Bugün benim için güzel ve mutlu bir gündü' dedi.