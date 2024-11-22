Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, artan Türk Lirası mevduat payını göz önünde bulundurarak sadeleşme adımlarının atılmasına karar verdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan makroihtiyati çerçeveye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türk Lirası (TL) mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranları değiştirildi.

6 Aralık 2024 tarihi itibariyle geçerli olacak zorunlu karşılıklarda; daha önce yüzde 15 olan kısa vadeli TL mevduat oranı yüzde 17'ye çıkarılırken, yüzde 5 olan YP Mevduat oranı ise yüzde 4'e çekildi.

Tüzel kişi TL mevduat payı hedefinin kaldırıldığı vurgusu yapılan açıklamada, KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef yüzde 75’ten yüzde 70’e indirildi.

Sadeleştirme adımına yönelik açıklama sonrasında Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.