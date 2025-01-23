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Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

''Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır. Temel mal enflasyonu ise görece düşük seyretmektedir.

Faiz oranlarına ilişkin yapılan açıklamada :

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirdi. ANKARA (İGFA) - Para Politikası Kurulu bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı. Kurul yılın ilk faiz kararını açıkladı. Politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'e çekildi.