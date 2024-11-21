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Kurul kararında, "Politika faizi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir" ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan PPK kararına göre bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu.

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı.