Konya'da Meram Belediyesporlu milli sporcu Saliha Küçüksolak, 12-15 Ocak 2025 tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda sergilediği performansla ilçenin gururu oldu.KONYA (İGFA) - Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve 12-15 Ocak 2025 tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda mücadele eden Meram Belediyespor Kulübü’nden milli sporcu Saliha Küçüksolak, 53 kg büyük bayanlar kategorisinde olağanüstü bir performans sergiledi.

Küçüksolak, turnuva boyunca Avrupa ve Dünya derecelerine sahip rakipleriyle karşılaşarak zorlu mücadelelere imza attı.

Altı maçlık zorlu bir maratonun ardından başarılı bir performans sergileyen sporcu, Türkiye 3.’sü olmayı başardı ve bronz madalya kazandı. Saliha Küçüksolak bu başarısıyla AMilli Takıma katılmaya hak kazandı. Küçüksolak, Şubat ayında Antalya’da yapılacak olan Uluslararası G2 turnuvası Turkish Open de, ay-yıldızlı forma ile Türkiye’yi temsil edecek.

68 ilden 590 kulübün ve aralarında Avrupa, Dünya Şampiyonalarında dereceler kazanmış 1700 sporcunun yer aldığı Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği bu önemli başarıdan dolayı Saliha Küçüksolak’ıtebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu önemli başarıdan dolayı bir gurur daha yaşadıklarını belirterek, “Büyük bir azim ve kararlılıkla Türkiye’deki güçlü rakipleriyle yarışarak bu önemli dereceyi elde eden Saliha kızımız,Meram’ı bir kez daha gururlandırdı. Kendisine ve emeği geçen antrenörlerimize teşekkür ediyor, sporcumuzun başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Saliha Küçüksolak’ın derecesi, kulübün sürdürdüğü yükselişin önemli göstergelerinden biri oldu. Meram Belediyespor Kulübü, altyapı ve sporcu gelişimine yaptığı yatırımlarla başarılarına yenilerini eklemeye, bizler de kulübümüzü ve gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.