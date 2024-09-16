Kadınların, yumurta üretiminin azalması sonucunda bir yıl ve üzeri bir zaman boyunca adet olmaması olarak tanımlanabilen menopoz, ortalama olarak 45-55 yaş aralığında görülüyor. Uzmanlar, genetik, egzersiz, beslenme, sigara ve bazı hastalıklar nedeniyle menopozun kimi kadınlarda daha erken yaşlarda da görülebildiğini belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Bir kız bebek yaklaşık 400 bin yumurta ile doğar ancak yıllar içinde gerçekleşen adet döngülerinde bu yumurtalar kullanılır ve biter.

Bugünkü teknolojiyle kaybedilen yumurtalıkları geri kazanmanın mümkün olmadığını dile getiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meltem Çam, “Bu yüzden kadınların ilerleyen yaşlarda menopozla yüzleşmesi ve bu durumun doğallığını kabullenmesi gerekir” DEDİ.

Menopozun herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadığını, kişinin doktoru tarafından uygun görülen tedavilerin sadece menopoz belirtilerini azaltmaya yönelik olabileceğini vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meltem Çam, “Hormonlar insan hayatında pek çok hayati fonksiyonu başlatan ve kontrol eden mekanizmaların aracıdır. Bu hormonların bazıları insan hayatı için olmazsa olmazdır. Örneğin kişinin tiroit hormonunda bir problem varsa vücudun çalışması için ayrıca hormon takviyesi alması gerekir. Ancak kadınlık hormonları önemli olsa da hayati değildir, bu hormonların yokluğu sağlık problemlerine yol açmaz” dedi.

YAŞAM TARZI ALIŞKANLIKLARI MENOPOZU ETKİLER

Menopozun ertelenmesinin tıbben doğru bir tanım olmadığını belirten Op. Dr. Meltem Çam, “Çeşitli ilaçlar aracılığıyla uterusu, yani rahmi olan bir kadının kanaması devam ettirilebilir ancak bu durum, kadının menopozda olmadığını yani yumurtalıklarının çalıştığını ifade etmez. Burada önemli olan nokta, menopozun gerçekleştiği dönemin genellikle kalp damar sağlığının bozulmaya ve hayatın biraz daha sedanter (hareketsiz) olmaya başladığı bir döneme denk gelmesidir. Bu nedenle uzmanlarla birlikte kişiye özel belirlenecek diyet ve egzersiz programlarıyla birlikte daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenerek menopoz döneminin rahat atlatılması sağlanabilir” diye konuştu.

PSİKOLOJİK DESTEK ALMAK ÖNEMLİ

Menopozun genellikle 40’lı veya 50’li yaş aralığında gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda bu yaşların getirdiği ruhsal değişimler için profesyonel destek almanın menopoz sürecini de kolay atlatmaya yardımcı olabildiğini vurgulayan Op. Dr. Meltem Çam, “Kişinin hayatını anlamlı kılacak aktivite ve hobileri kendisinin bulması gerekir. Bir kadının en önemli destekçisinin kadın doğum hekimi olması ve bu hekimin bir sağlık danışmanı gibi özellikle kişiye özel yaklaşımlarla yola çıkması, sağlıklı bir yaşam için adet görmenin şart olmadığı ve alternatiflerin tıbbi gerçekler ışığında değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalı” tavsiyesinde bulundu.