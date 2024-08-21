Meme kanseri, dünyada kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türlerinden biri olarak biliniyor. Uzmanlar, her geçen gün artan meme kanseri vakalarına dikkat çekerek, erken teşhisin önemini vurguluyor.BURSA (İGFA) - Uzmanlar, meme kanseri riskinin özellikle 40 yaşından sonra artış gösterdiğini ifade ederken, bunu genç kadınların risk altında olmadıkları anlamına gelmediğinin de altını çiziyor. Son yıllarda, genç yaşta meme kanseri tanısı konulan vakaların sayısında da ciddi bir artış olduğunu dile getiren uzmanlar, bu artışın nedenleri arasında genetik faktörlerin yanı sıra çevresel etkenler, yaşam tarzı değişiklikleri ve beslenme alışkanlıklarının da etkili olduğunu ifade ediyor.

Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çeken uzmanlar, erken teşhis edilen meme kanseri vakalarının tedavi süreçlerinin diğerlerine göre çok daha başarılı olduğunu belirterek, düzenli olarak meme kontrollerini yaptırmaları ve kendi kendine muayene konusunda bilinçlenmeleri gerektiği konusunda kadınları uyarıyor.

Erkeklerde de nadiren meme kanserinin görülebileceğini belirten uzmanlar, bu konuda erkek kadın demeden herkesin bilinçlenmesi gerektiğini ifade ediyor.