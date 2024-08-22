Melikgazi Belediyesi’nin, 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz olarak düzenlediği “Çocuk Meclisi” kurs kayıtları başladı. Melikgazi Belediyesi düzenleyeceği Çocuk Meclisi kursu kapsamında çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla farklı branşlarda zengin içerikler sunarak hem öğretici hem de eğlenceli bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

KAYSERİ (İGFA) - Çocuklara 20’den fazla branşta kurs vereceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ‘’Melikgazi Belediyesi olarak yılın her döneminde çeşitli branşlarda verdiğimiz kurslarımızla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz MELMEK kurslarımız arasında sanat, spor, müzik, dini eğitim, bilim ve teknoloji olmak üzere birçok alanda kurslarımız yer alıyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın, ilgi duydukları alanda, uzman eğitmenler eşliğinde kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. 20’den fazla branşta düzenleyeceğimiz kurslarımız çocuklarımızın ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirmelerine, sosyalleşebilmelerine, özgüvenlerini artırmalarına ve yeni arkadaşlıklar kurmalarına da yardımcı olacak. Toplam 17 sosyal tesisimizde haftanın her günü olmak üzere kurslarımızı düzenliyoruz. Ücretsiz olarak hizmet verecek “Çocuk Meclisi” kursumuza kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz www.melikgazi.bel.tr adresinden başvuru yapabilirler. Kurslarımızın hayırlara vesile olmasını dilerim.’’ dedi.

Fedakar Gülderen, Alparslan Türkeş, Necip Fazıl Kısakürek, Danışmentgazi, Belsin, Selçuklu, Yeniköy, Toki, İldem, İldem 2, Şirintepe, Esenyurt, Gökkent, Tınaztepe, Gesi Fatih, Tavlusun Sosyal Tesisleri ve Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi olmak üzere toplamda 17 farklı sosyal tesiste verilecek olan Çocuk Meclisi kurs kayıtları hakkında detaylı bilgi almak için www.melikgazi.bel.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.