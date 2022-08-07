UYGAD'dan Cemal Enginyurt'a sert tepki: Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız

Canlı yayında Gazeteci Şimşek'e Cemal Enginyurt tarafından üzerine yürünmesi ile yayın arasında korumasının saldırarak darp etmesinin yankıları sürüyor.

Cemal Enginyurt'tan Latif Şimşek'i darp olayı sonrası şok savunma: Sizden korkan sizin gibi olsun

Kısa adı UYGAD olan, Ulaslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği, Latif Şimşek'e yapılan saldırı ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. UYGAD'ın açıklamasında, "medya mensuplarına yapılan her türlü,baskı,şiddet,saldırı ve tehditleri kınıyoruz. Gazeteci Latif Şimşek'in UYGAD olarak ve hukuki destek vererek yanındayız. Konunun sonuna kadar takipçisiyiz.." denildi.

UYGAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD) olarak,medya mensuplarına yapılan her türlü,baskı,şiddet,saldırı ve tehditleri kınıyoruz.Gazeteci Latif Şimşek'in UYGAD olarak ve hukuki destek vererek yanındayız.Konunun sonuna kadar takipçisiyiz..

Gazeteci Latif Şimşek'e canlı yayın da,Cemal Enginyurr tarafından üzerine yürünmesi ile yayın arasın da,korumasının saldırarak darp etmesinin yankıları sürüyor.

Kısa adı UYGAD olan,Ulaslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği,Latif Şimşek'e yapılan saldırı ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.UYDAD'ın açıklamasın da,

"medya mensuplarına yapılan her türlü,baskı,şiddet,saldırı ve tehditleri kınıyoruz.Gazeteci Latif Şimşek'in UYGAD olarak ve hukuki destek vererek yanındayız.Konunun sonuna kadar takipçisiyiz.."denildi.UYGAD'ın açıklaması şöyle;

"Bilindiği gibi TV 100 programında,Demokrat Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürümüştü.İzleyicilerin şaşkınlıkla izlediği,milletvekili Enginyurt'un,gazeteci Şimşek'in üzerine yürümesi olayı,araya giren spiker Pınar Işık Ardor ile yazar Doğan Çağlar tarafından engellenmiş ve yayına ara verilmişti.

Cemal Enginyurt ile beraber, korumalarından Emrah Topal,yayın arasında gazeteci Latif Şimşek'i darp ettiği ortaya çıkmıştı. O anların görüntüleri de daha sonra yayınlanmıştı.

Arkadaşımız Latif Şimşek'e yapılan bu saldırıyı,fikir hürriyetine ve insani tahammülsüzlüğe karşı yapılan en bariz örnek olarak görüyoruz.Yine Latif Şimşek'e yapılan bu saldırıyı,gerçek de tüm meslekdaşlarımıza yapılmış sayıyoruz..

Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD) olarak,gazeteci arkadaşımız Latif Şimşek'e geçmiş olsun diyor,kendisine yapılan saldırıyı kınıyor ve meydana gelen vahim olayın takipçisi olduğumuzu ifade ediyoruz."

Gazeteci Latif Şimşek yalnız değildir..UYGAD olarak,kendisine her türlü hukuki desteği sağlayacağımızı da açıklıyoruz."