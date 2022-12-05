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TÜYAP Kitap Fuarına ilgi büyük; Gazeteci Mevlüt Yüksel; TÜYAP’ta olmak güzel!

Beylikdüzü TÜYAP Kitap Fuarı'nda ki kitap ve yazar buluşmasına, onlarca farklı yayınevlerinden kitapları çıkan yüzlerce yazar katılıyor. Bu sene 39.TÜYAP Kitap Fuarı'na, UYGAD Başkanı tanınmış gazeteci Mevlüt Yüksel de katıldı.

MEDYA 05.12.2022, 13:34 05.12.2022, 13:48 Murat Aydın
TÜYAP Kitap Fuarına ilgi büyük; Gazeteci Mevlüt Yüksel; TÜYAP’ta olmak güzel!

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı,"Kitap Şehre Dönüyor" sloganıyla okurla buluştu. Beylikdüzü TÜYAP Kitap Fuarı'nda ki kitap ve yazar buluşmasına,onlarca farklı yayınevlerinden kitapları çıkan yüzlerce yazar katılıyor. Bu sene 39.TÜYAP Kitap Fuarı'na, Uluslararası Gazeteci ve Yazarlar Derneği (UYGAD) Başkanı tanınmış gazeteci Mevlüt Yüksel de katıldı.Gazetesi Yüksel,Yediveren Yayınevi'n den yayınlanan "Mondros'tan Lozan'a Bir Milletin Dirilişi", "İlk Kurşundan Cumhuriyet'e Milli Mücadele","Tarihe Sığmayan Savaş Çanakkale","Sultan Vahdettin" ve derleme olan,"Önce Biz Yaşadık Gazetecilerin Anıları" isimli  kitaplarını kitapseverlere imzaladı.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen pandemi nedeniyle, 3 yıldan beri gerçekleştirilemeyen TÜYAP  Kitap Fuarı,bu sene  03-11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor."Kitap Şehre Dönüyor" sloganı ile açılan,Beylikdüzü TÜYAP Kitap Fuarı'nda ki kitap ve yazar buluşmasına,onlarca farklı yayınevlerinden kitapları çıkan yüzlerce yazar katılıyor. 

GAZETECİ MEVLÜT YÜKSEL  TÜYAP KİTAP FUARI'N DA!

03 Aralık Cumartesi günü açılan TÜYAP Kitap Fuarı'na,tanınmış gazeteci Mevlüt Yüksel'de katıldı.Aynı zaman da kısa adı UYGAD olan,Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği Başkanı da olan Yüksel, Yediveren Yayın Evi'nden yayınlanan, "Mondros'tan Lozan'a Bir Milletin Dirilişi", "İlk Kurşundan Cumhuriyet'e Milli Mücadele","Tarihe Sığmayan Savaş Çanakkale","Sultan Vahdettin" ve derleme olan,"Önce Biz Yaşadık Gazetecilerin Anıları" isimli  kitaplarını imzalamak için katıldı.

YÜKSEL:TÜYAP'DA OLMAK MUTLULUK VE GURUR VERİCİ!

Yüksel, Fuarı'n ilk günü, oyuncu Açelya Akkoyun ile beraber aynı stantta,kitapseverlerle sohbet etti ve kitaplarını imzaladı.Fuarın ilk günü olmasına rağmen Yüksel,kendisine gelen çok sayıda ziyaretçilerle buluştu.Gazeteci Yüksel fuar ile ilgili olarak,"Ben de ilk gün,Yediveren Yatın Evi'nden  çıkan kitaplarımı,değerli kitapseverlere ve dostlarıma imzaladım.TÜYAP kitap fuarı,bu sene benim için bir ilk idi. Pandemi öncesi,kısa adı UYGAD olan, Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği olarak,toplu halde TÜYAP'a katılmıştık.UYGAD üyeleri olarak,"Önce Biz Yaşadık. Gazetecilerin anıları."adlı kitabımızı imzalamıştık. TÜYAP'da başta kitapseverler,arkadaşlarım ve dostlarımla buluşmanın,ayrıca sohbet etmenin heyecanı ile mutluluğunu ve gururunu yaşadım.TÜYAP'ın ilk açılış günü,doğrusu bana kendimi iyi hissetmemi sağladı. Bana ve bizlere bu fırsatı veren Yediveren Yayın evi sahibi dostlarım Akif Bayrak ve Gökhan Alperen Bayrak kardeşlere teşekkür ederim. Ayrıca kitabımız için emeği geçen,yayınevin de çalışan ve tüm arkadaşlarımıza da,gerek şahsım,gerek  UYGAD adına da teşekkür ederiz."dedi.

YEDİVEREN YAYINEVİ TÜYAP KİTAP FUARI'NA 50 YAZARI İLE KATILIYOR!

Türkiye’nin en çok okunan yazarlarını bünyesinde toplayan Yediveren Yayınları da,fuara katılan yayınevlerinden biri. Yayınevi açtığı stantların yanı sıra,imza günleriyle yazarlarının okurlarla buluşmasını da sağlıyor.TÜYAP Kitap Fuarı'na,Yediveren Yayınevi'nden kitapları yayınlanan,gazeteci Mevlüt Yüksel,eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, tarihi en iyi yazan Mehmet Işık,gençlerin çok sevdiği yazar Kahraman Tazeoğlu, eğitimci Dilek Cesur, YouTuber yazar Işıl ışık, Tuncer Gizem Avcısı, Sezgi Aksu, oyuncu Açelya Akkoyun, Şebnem Özinal, oyuncu Özlem Gezgin, astrolog Sezen Tatlı, Samet Baysal adlı yazarlar,kitaplarını okuyuculara imzalamak için  TÜYAP Kitap Fuarı'n da olacaklar.Yediveren Yayınları'nın, TÜYAP Kitap Fuarı'n da eserlerini imzalayacak diğer yazarları ise şöyle:
Bilal Civelek
Gamze Günay 
Aslı Aktümen
Harun Serkan Aktaş
Osman Sungur Yeken
Engin Deniz
Doğukan Adal
Sezgi Aksu
Özlem Gezgin
İsabel Işıl Işık
Kürşat Çetin
Sezen Tatlı
Oya Akbaş

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