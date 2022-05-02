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TGC: RTÜK ve BİK Bağımsız Medya kuruluşlarını cezalandırıyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle açıklama yaptı. TGC açıklamasında: “Gazeteciliği cezalandırmaktan vazgeçin” vurgusu yaptı.

MEDYA 02.05.2022, 23:03 Murat Aydın
TGC: RTÜK ve BİK Bağımsız Medya kuruluşlarını cezalandırıyor

TGC Yönetim Kurulu, "İktidar temsilcilerini ve siyasetçileri gazetecilik mesleğini ve haberi suç gören anlayıştan vazgeçmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, “Engellemelere rağmen evrensel gazetecilik ilkeleri ve onurlarıyla görev yapan tüm meslektaşlarımızın Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyoruz. İktidar temsilcilerini ve tüm siyasetçileri gazetecilik mesleğini ve haberi suç gören, gazeteciyi hedef gösteren anlayıştan vazgeçmeye, haberin serbest dolaşımını sağlamaya çağırıyoruz” açıklaması yaptı.

TGS Yönetim Kurulu 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’de özgür bir basından söz edilemeyeceğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Gazetecilerin haklarının ihlal edildiği, haberin serbest dolaşımının, adil yargılanma hakkının ve yurttaşların habere erişiminin engellendiği bir ülkede gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Temel hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı bir ortamda iktidarın ve ortaklarının gazetecileri hedef göstermesi, fiziksel saldırılara zemin hazırlaması, gazetecilere saldıranları cezasızlıkla ödüllendirmesi sürüyor. Gazetecilerin keyfi suçlamalarla, gözaltılarla ve uzun tutukluluk süreleriyle cezaevinde tutulması demokrasi ayıbı olarak devam ediyor.

“RTÜK VE BİK BAĞIMSIZ MEDYA KURULUŞLARINI EKONOMİK OLARAK CEZALANDIRILIYOR”

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayın durdurma ve para cezalarıyla, Basın İlan Kurumu (BİK) resmi ilan kesme cezalarıyla bağımsız medya kuruluşlarını ekonomik olarak da cezalandırıyor. Gazeteciler ise yoksulluk sınırındaki maaşlarıyla mesleklerini yapmaya, ayakta durmaya çalışıyor. İktidarın kamu yararına olmayan faaliyetlerini haberleştiren meslektaşlarımızın basın kartları İletişim Başkanlığı tarafından verilmiyor.

“SON DÖRT AYDA GAZETECİLERE YÖNELİK 102 DAVA AÇILDI”

TGC 2022 Ocak-Nisan Medya Hak İhlalleri Raporu’na göre 28 gazeteci, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle cezaevinde. Son dört ay içinde gazetecilere yönelik toplam 102 dava açıldı. 173 haber, beş internet sitesi, 46 video engellendi. 12 olayda 13 gazeteci gözaltına alındı. Dört ay içinde 27 gazeteci işten çıkarıldı, 15 gazeteci istifa etti. Radyo Televizyon Üst Kurulu, bağımsız medya kuruluşlarına 21 para cezası, 10 yayın durdurma cezası verdi.

“GAZETECİLİĞİ CEZALANDIRMAKTAN VAZGEÇİN”

2022 yılının dört ayının bu rakamları karanlık bir tabloyu ortaya koysa da engellemelere rağmen evrensel gazetecilik ilkeleri ve onurlarıyla görev yapan tüm meslektaşlarımızın Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyoruz. İktidar temsilcilerini ve tüm siyasetçileri gazetecilik mesleğini ve haberi suç gören, gazeteciyi hedef gösteren anlayıştan vazgeçmeye, haberin serbest dolaşımını sağlamaya çağırıyoruz.

Cezaevindeki gazetecilerin serbest bırakılmasını, gazetecilerin çalışmasının ve örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını, gazeteciliğin cezalandırılmasından vazgeçilmesini istiyoruz.”

#3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü #türkiye gazeteciler cemiyeti
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