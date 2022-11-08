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Sözcü'nün sahibi Akbay, Yılmaz Özdil ile anlaştı...

Yapılan baskılar ve hakkında yürütülen tehditvari soruşturmalardan dolayı Türkiye'ye gelemeyen Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, Sözcü TV’nin başına geçmesi için gazetenin yazarı Yılmaz Özdil’i ikna ettiği öğrenildi.

MEDYA 08.11.2022, 16:36 Murat Aydın
Sözcü'nün sahibi Akbay, Yılmaz Özdil ile anlaştı...

Türkiye'de basılı gazeteler içerisinde objektif yayın yapma gayreti içinde olan ve iktidarın baskılarına rağmen ayakta durabilen Sözcü Yayın grubunun TV kanalı için Medya'nın önemli bir ismi öne çıktı. 2023'te yayın hayatına fiilen başlaması beklenilen Sözcü TV'nin başına geçecek o isimle Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay anlaştı.

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, Sözcü TV’nin başına geçmesi için Yılmaz Özdil’i ikna etti. Türkiye'nin bilinen önge gelen yazarlarından Yılmaz Özdil'in televizyon yayıncılığı konusunda da tecrübesi var. Edinilen bilgiye göre; Daha önce atv Haber’i ve Star Haber’i yöneten Özdil, yazarlıkla yetiniyor, yöneticilik yapmak istemiyordu.

BUGÜNE KADAR HİÇ DENENMEMİŞ BİR PROTATİP HAZIRLIYOR

MedyaRadar’ın özel haberine göre; Halk TV’nin başı çektiği ‘CHP yanlısı’ televizyonların ‘yandaş tv’ olduğunu düşünen ve bunu açıkça eleştiren, “Partilerden para alan angaje gazetecilik Türkiye’ye ihanet ediyor” diyen Yılmaz Özdil’in, bugüne kadar hiç denenmemiş bir prototip hazırladığı, özellikle haber bültenlerinden uzak duran gençlere hitap edeceği, siyaseten ‘gerçek anlamda bağımsız’ olacağı konuşuluyor.

2023’TE HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

atv’de ve Star’da dizilerin bile üstünde izlenme oranları yakalayan Yılmaz Özdil’in çok sürpriz bir kadro hazırladığı, çok sürpriz bir ana haber sunucusu ve sürpriz yorumcular düşündüğü, çekirdek kadroyla ve ekran yüzleriyle el sıkıştığı iddia ediliyor.

Sözcü TV’nin yılbaşında personel alımına başlayıp, seçim öncesinde yayına başlayacağı öne sürülüyor.

UZUN BİR SÜREDİR BURAK AKBAY’LA ÇALIŞIYOR

Dinç Bilgin, Cem Uzan, Turgay Ciner ve Aydın Doğan’ın patronajında çalışan Yılmaz Özdil, 2014’ten bu yana Burak Akbay’la çalışıyor.

Sözcü TV için daha önce Erdoğan Aktaş ile anlaşılmıştı. Ancak Aktaş, bir süre sonra tv100'e transfer olmuştu.

#yılmaz özdil #burakakbay #Sözcü #SözcüTv
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