Sosyal Medya Uzmanı Songül Yiğit Başaran TEK RumeliTV Ana haberde Yusuf Doğmuş'in sorularını yanıtladı. Başaran Sosyal Medya kullanımı ve iletişimi ile ilgili önümle uyarılarda bulndu.

Sosyal Medya'nın önemli isimlerinden olan Songül Yiğit Başaran, programda çocuklmarın sosyal medya kullanımı ile de önemli açıklamalarda bulundu. Başaran, e-ticaret ile ilgili soruyuda yanıtladı. Sosyal Medya'nın faydaları ve zararlarını da izleyicilerle paylaştı.

İşte TekRumeliTV'deki program: