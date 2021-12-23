Sosyal Medya uzmanı Songül Başaran'a Jüri Özel ödülü
İstanbul Üniversitesi Altın 61 Proje ödüllerinin 7. düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Yılın Enleri belirlenirken proje ortaklarına Jüri Özel Ödülü takdim edildi. Jüri Özel ödülüne uygun görülen Songül Yiğit Başaran'da Ödülünü proje geliştirme topluluğundan aldı.
Bundan 7 yıl önce İstanbul Üniversitesi öğrencileri İstanbul Üniversitesi 61 Proje geliştirme topluluğu olarak çeşitli projelere imza atmaya başladı.
Bunların sosyal destek projeleri sosyal medyadan, hasta çocuklara kadar bir çok alanda gerçekleştirildi. Cerrahpaşa Üniversitesi ile birlikte kanserli çocuklar için düzenlenen çalışmalardan, yine kanser hastası çocuklarla ünlüleri bir araya getirme projelerine kadar çok sayıda organizasyona imza atıldı.
Grup bu tür faaliyetlerini ödül törenleri ile taçladırmak için Altın 61 Ödüllerini başlattı. Organizasyonlarında kendilerine destekte bulunan iş adamları, medya, sanatçı çevresine özel ödüller takdim ederken, "Yılın Enleri" başlığı altında oylamalar ile belirlenen ödül törenlerinide çalışmalarına ekledi.
Bu yıl 7.si düzenlenen organizasyonda yine oylama ile Yılın Enleri belirlenirken proje ortaklarına Jüri Özel Ödülü takdim edildi.
Bu ödüle uygun görülen Songül Yiğit Başaran'da Ödülünü proje geliştirme topluluğundan aldı. Songül hanım yaptığı açıklamada; yapılan her çalışmanın birbirinden değerli olduğunu ve destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Bu tür çalışmalar yapan gençlerin sayısının artması gerektiğini, bunların toplumu da birleştirdiğini söyledi.
Biz de aydınSes gazetesi olarak Songül hanımı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016