Songül Y.Başaran Uzun zamandır sır gibi sakladığı yeni girişimini açıkladı
Sosyal Medya Uzmanlığında başarısıyla adından söz ettiren Songül Y. Başaran Ortaklığını devraldığı basın mecralarıyla eski mesleğine hızlı bir geçiş yaparak Sosyal medya hizmetlerini yazılı ve dijital basın kuruluşuyla da perçinlemiş oldu.
Haber: Murat AYDIN / aydınSes - Son yılların en etkili haberleşme alanlarından olan sosyal medyada etkili bir isim olan Songül Y. Başaran sır gibi sakladığı son girişimini açıkladı. Medya hayatına muhabir olarak başlayan Songül Başaran, son yıllarda sosyal medyada önemli bir yer edindi. Milyonların takip ettiği sosyal medya anında her fikre sahip insanlara erişip yorumlara neden olabiliyor.
Sosyal Medya Uzmanlığında başarısıyla adından söz ettiren gazeteci Songül Y. Başaran Ortaklığını devraldığı basın mecralarıyla eski mesleğine hızlı bir geçiş yaparak Sosyal medya hizmetlerini basınlada perçinlemiş oldu. Uzun yıllar Basının içinde aktif görev yapan Songül Y. Başaran çalıştığı firmalarla oluşturduğu projeleri hayata geçirmeye hazırlandığını, sosyal medyanın yazılı ve görsel basınla senkronize ilerlemesi gerektiğini belirtti. Başaran, bu nedenle yeni dönemde ortak olduğu medya kuruluşuyla daha da etikileşimli tanıtımlara yer vereceklerini söyledi.
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:31
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:32
|Yatsı
|20:54
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016