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Songül Y.Başaran Uzun zamandır sır gibi sakladığı yeni girişimini açıkladı

Sosyal Medya Uzmanlığında başarısıyla adından söz ettiren Songül Y. Başaran Ortaklığını devraldığı basın mecralarıyla eski mesleğine hızlı bir geçiş yaparak Sosyal medya hizmetlerini yazılı ve dijital basın kuruluşuyla da perçinlemiş oldu.

MEDYA 09.09.2022, 10:29 09.09.2022, 11:07 Murat Aydın
Songül Y.Başaran Uzun zamandır sır gibi sakladığı yeni girişimini açıkladı

Haber: Murat AYDIN / aydınSes - Son yılların en etkili haberleşme alanlarından olan sosyal medyada etkili bir isim olan Songül Y. Başaran  sır gibi sakladığı son girişimini açıkladı. Medya hayatına muhabir olarak başlayan Songül Başaran, son yıllarda sosyal medyada önemli bir yer edindi. Milyonların takip ettiği sosyal medya anında her fikre sahip insanlara erişip yorumlara neden olabiliyor.

Sosyal Medya Uzmanlığında başarısıyla adından söz ettiren gazeteci Songül Y. Başaran Ortaklığını devraldığı basın mecralarıyla eski mesleğine hızlı bir geçiş yaparak Sosyal medya hizmetlerini basınlada perçinlemiş oldu. Uzun yıllar Basının içinde aktif görev yapan Songül Y. Başaran çalıştığı firmalarla oluşturduğu projeleri hayata geçirmeye hazırlandığını, sosyal medyanın yazılı ve görsel basınla senkronize ilerlemesi gerektiğini belirtti. Başaran, bu nedenle yeni dönemde ortak olduğu medya kuruluşuyla daha da etikileşimli tanıtımlara yer vereceklerini söyledi. 

#SongülBaşaran #songülyiğitbaşaran #songulyb #sosyalmedya #dijitalmedya
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