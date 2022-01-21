RTÜK'ten FOX Ana Haber spikeri Selçuk Tepeli hakkında inceleme!

RTÜK Gazeteci Fatih Portakal'dan görevi devralan Fox Haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı.

Mevcut düzen içinde devamlı olarak 'yandaşlık' yapan hükümete yakın medyayı asla 'eleştirmeyen' Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Tepeli’yi muhalefet lideri gibi davranmakla suçladı.

"Korkma Selçuk Tepeli! Arkanda dağ gibi Yeniçağ var"

Göreve başladığından beri 'özgür ve tarafsız' verdiği haberlerle halkın sesi olan ve yaptığı yorumlarla takdir kazanan Selçuk Tepeli'ye sosyal medyadan da destek paylaşımları yağdı.

Yeniçağ olarak Selçuk Tepeli'ye biz de sesleniyoruz: "Basın hürdür sansür edilemez. Korkma Selçuk Tepeli! Arkanda gerçek gazetecilerin olduğu dağ gibi Yeniçağ var"

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya hesabından dün Tepeli’nin iktidarı eleştirdiği bir videosunu paylaşan Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır.”

Tepeli, Şahin'e dün akşam Ana Haber Bülteninin sonunda “Bana muhalefet lideri gibi demişler, ben muhalefet lideri değilim ama o kadar uzun süre muhalefette kalsam iktidarı mutlaka alırdım kuşkunuz olmasın…” yanıtı verdi.