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Muherrem Sarıkaya'nın İHA muhabirine yumruk görüntüsü ortaya çıktı

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın Gaziantep'te Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında İHA Kameramanı Ahmet Demire yumruk attığı anın görüntüleri ortaya çıktı. Sarıkaya olaydan sonra görevden uzaklaştırılmıştı.

MEDYA 06.01.2022, 13:32 Murat Aydın
Muherrem Sarıkaya'nın İHA muhabirine yumruk görüntüsü ortaya çıktı

Muharrem Sarıkaya'nın İHA çalışanını tokatladığı anın görüntülerini ortaya çıkaran gazeteci Talat Atilla, ifşa olayının perde arkasını yazdı.

Atilla, Sarıkaya'nın istifasıyla sonuçlanan skandalın üzerinin örtülmeye çalışıldığını ancak görüntüleri ele geçirip yayınlayınca tehdit edildiğini duyurdu. İşte Talat Atilla'nın kaleminden Muharrem Sarıkaya'nın tokat olayının ifşa olma süreci ve sonrasında yaşananlar...

"Fatma Şahin ikna edildi, herkes 'başınız yanar' diye tehdit edildi

Söz konusu yayın bittikten sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olayın kapatılması konusunda ikna edilir! Hatta orada bulunan herkes "Başınız yanar! " diye sıkı sıkı defalarca uyarılır.

İHA yöneticileri İstanbul'a 'basit bir söz dalaşı' dedi

İHA bölge sorumluları, skandal tokatla ilgili İstanbul ve Ankara'daki İHA yetkililerine olayı 'basit bir söz dalaşı' olarak anlatırlar. Gelelim bana ısrarla meslektaşlarımın sorduğu o görüntüleri ele geçirmemin perde arkasına..

'Bizi bitirirler, mahvederler' diye görüntüyü vermek istemediler

Bir gazetecinin, emekçi bir basın çalışanına tokat attığını ilk duyduğumda doğrusu kamera şakası ya da abartma olarak algıladım. Çünkü elimde görüntüler yoktu!  Görüntüleri ısrarla almak istedim ama 'işimizden oluruz' diye vermediler.

Ayrıntılı gerekçeleri, "Mahvoluruz. Bizi bitirirler. Fatma Hanımın yanındakiler ve Muharrem bey bize 'ekmeğinizden olacağınız gibi dava da açılır' dediler" diye konuştular... 

Sabit bilgisayar ekranından cep telefonuna çektirdim!

Bunun üzerine başka bir kaynaktan, uzun ikna süreci ile Sarıkaya'nın İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntülerin yüklü olduğu bir sabit bilgisayardan cep telefonu ile görüntüleri çektirdim. Bu çekim esnasında 2 kişi etrafı gözetledi, bir kişi de çekimi yaptı.

Montaj mı diye defalarca kontrol ettirdim

Görüntüler elime ulaştığında dahi tam ikna olmadım. Montaj olup olmadığını defalarca kontrol ettirdim. Her ihtimale karşı videoyu YouTube'a yükleterek montaj olup olmadığını bir kez de buradan test ettim. Her şeyden emin olunca kişisel Twitter hesabımdan paylaştım. 

Benim attığım ilk videoyu dikkatlice izlerseniz, cep telefonundan çekildiği belli oluyor ve görüntülerin titrediğini, hatta sabit bilgisayarın alt kenarının bile görüldüğüne şahit olacaksınız. 

Yayınladığım için tehdit ediliyorum...

Talat Atilla, görüntüleri yayınladıktan sonra kendisine destek veren herkese teşekkür ettikten sonra görüntüleri için tehdit edildiğini yazdı. Atilla, "Bu olaydan sonra ve halen devam eden tehdit ve hakaretlere yanıtım yargı ve kalemimle olacak" ifadelerini kullandı.

GAZETECİLER CEMİYETİNDEN DE İSTİFA ETTİ

Ciner Medya'daki tüm görevlerinden istifa eden Muharrem Sarıkaya,  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden(TGC) de istifa etmişti.

Sarıkaya, cemiyeti yargısız infaz yapmakla suçlarken şu cümleleri kullandı:

"HATAMI ANLAYIP ANINDA ÖZÜR DİLEDİM"

"Hatasını anlayıp anında özür dileyen, mesleğine kendi kararıyla ara veren tarafıma yargısız infaz uygulayan Yönetim Kurulunuzun işini kolaylaştırmak için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden istifa ediyorum." 

GAZETECİLER CEMİYETİ DİSİPLİNE VERMİŞTİ

TGC Yönetim Kurulu, Muharrem Sarıkaya’nın meslektaşı İhlas Haber Ajansı kameramanı Ahmet Demir’e hakaret etmesini, şiddet uygulamasını TGC Tüzüğü’ne, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne, meslek onur ve saygınlığına aykırı bulmuştu. Yönetim Kurulu, Sarıkaya hakkında disiplin soruşturması açılmasına, savunmasının istenmesine, savunması alındıktan sonra Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar vermişti.

NE OLMUŞTU?

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'i konuk aldığı bir programda, ses sorununu çözmeye çalışan İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat atmıştı.

#Muharrem Sarıkaya #iha #Gaziantepte Belediye Başkanı Fatma Şahin
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