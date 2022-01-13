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İstanbullu gazeteci ve yazarlar Balıkesir'de buluşuyor

İstanbul Medya Derneği İstanbullu gazeteciler için Balıkesir’e gezi düzenledi. Geziye Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’ yöneticileri de katılıyor.

MEDYA 13.01.2022, 00:16 Murat Aydın
İstanbullu gazeteci ve yazarlar Balıkesir'de buluşuyor

Gazeteci Ali Rıza Yıldız’ın yaptığı İstanbul Medya Derneği İstanbullu gazeteciler için Balıkesir’e gezi düzenledi. Geziye kısa adı UYGAD olan Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nin başkanı Mevlüt Yüksel ve yöneticileri de katılıyor.

İstanbullu yerel ve ulusal medya mensubu gazeteci ile yazarlar, Balıkesir’de biraraya geliyor.

GEZİYİ İSTANBUL MEDYA DERNEĞİ ORGANİZE ETTİ!

Ali Rıza Yıldız’ın başkanlığı yaptığı İstanbul Medya Derneği, İstanbullu gazeteciler için harika bir hafta sonu programı düzenledi. Geziye kısa adı UYGAD olan Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nin başkan Mevlüt Yüksel ile beraber,yönetim kurulu üyeleri de katılıyor.

Merkezi Güre’de bulunan Adrina Termal Otel’in ağırlayacağı gazetecileri, gerek otelde gerekse otel dışında programı günler öncesinden yapılmış muhteşem bir hafta sonu bekliyor.

TATİL İLE BERABER BİLGİ ALIŞ VERİŞİ YAPILACAK!

14 Ocak 2022 Cuma sabahı, saat 09.00’da özel otobüslerle hareket edecek olan İstanbullu gazeteciler, için Ayvalık, Cunda Adası, Sarımsaklı, Şeytan Sofrası, Balıkesir merkez ile İvrindi ilçesini kapsayan çok geniş bir gezi programı hazırlayan dernek başkanları Ali Rıza Yıldız ve Mevlüt Yüksel gezinin amacının kaynaşma, dayanışma, fikir alış verişi, istişare ve dinlenme açısından verimli bir gezi olacağını belirterek, “İki medya derneği olarak şehrimizde hizmet veren arkadaşlarımıza keyifli bir hafta sonu yaşatmayı amaçladık. Umarız bu gezi onların ağır şartlardan geçtiğimiz şu günlerde tükenişe geçen enerjilerinin yeniden yükselmesinde önemli rol oynayacaktır” dediler.

Gezinin 14 Ocak 2022 Cuma günü sabah 9.00’da İstanbul’dan hareketle start alacağını, Pazar günü saat 16.00’da Güre’den hareketle İstanbul’da son bulacağını kaydeden Yıldız ve Yüksel, “Şimdiden geziye katılacak medyamızın değerli mensuplarına iyi bir hafta sonu diliyoruz” dediler.

#balıkesir #Gazeteciler #UYGAD #İstanbulMEdyaDErneği
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