İsmail Küçükkaya FOX'tan ayrıldı. Yeni adres Halk TV

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye geçtiği duyuruldu. Küçükkaya, haftanın 5 günü sabah programı yapacak. Her hafta Cuma günü de “prime time” olarak adlandırılan en çok izlenen saatlerde akşam programı gerçekleştireceğini dile getiren Küçükkaya, “12 Eylül’de başlıyorum” dedi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye geçtiği duyuruldu. Küçükkaya, haftanın 5 günü sabah programı yapacak. Her hafta Cuma günü de “prime time” olarak adlandırılan en çok izlenen saatlerde akşam programı gerçekleştireceğini dile getiren Küçükkaya, “12 Eylül’de başlıyorum” dedi.Eylül 2013'den beri hafta içi her sabah saat FOX TV'de "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programını sunan İsmail Küçükkaya, Halk TV'ye geçti.İsmail Küçükkaya'nın Halk TV ailesine katıldığını, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu açıkladı.

Halk TV ailesi yeni bir transferle genişliyor. Medyanın usta ismi İsmail Küçükkaya, 12 Eylül sabahı Halk TV ekranlarında olacak.Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Halk TV'nin daha da güçlendiğini belirterek şunları ifade etti: "Bu yola çıkarken Türkiye'nin vicdanı olacağıma, adaletten, demokrasiden ödün vermeyeceğime söz verdim. Bu duruştaki arkadaşlarımızla bugüne geldik. Halk TV şimdi daha da güçleniyor. Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek. Ailemize hoş geldin..."

Cafer Mahiroğlu, Halk TV'ye katılan usta ismi şu sözlerle duyurdu:

"Sevgili Halk TV izleyicileri, az önce isim vermeden Halk TV'de yeni başlayacak bir arkadaş için tweet attım. Biraz gizem olsun istedim ama gizem galiba bana göre değil. Hoş geldin İsmail Küçükkaya."

Canlı yayında duygularını anlattı.

Halk TV ailesine katılan duayen gazeteci İsmail Küçükkaya canlı yayına bağlanarak duygularını paylaştı. Basın özgürlüğüne vurgu yapan İsmail Küçükkaya, Halk TV'de yapacağı programların da bilgisini verdi. İşte İsmail Küçükkaya'nın açıklamalarında şu cümleler yer aldı…

'Türkiye'de çok az sayıda bağımsız gazetecilik yapan mecra var'

"Çok heyecanlıyım. Çok da mutluyum. Bir tarafım buruk. Tabi 10 yıldır çalıştığım bir kurumdan ayrıldım. Çünkü Türkiye'de de bağımsız gazetecilik yapan çok az sayıda mecra var. Halk TV bunlardan biri. Benim eski kanalım bunlardan biri. Dolasıyla bağımsız gazetecilik yapma mecraları az. Ama halk TV benim izlediğim bir kanal... Çok sevdiğim gazeteci arkadaşlarım, saygı duyduğum gazeteci arkadaşlarım var. Çok başarılı bulduğum gazeteci arkadaşlar var. Mesela ana haberde İrfan Değirmenci geçmişte rekabet ettiğimiz çok başarılı bulduğum, benim sabah haberlerine geldiysem bir yere, onun çok sıkı bir rakip olmasının da etkisi var."

Sizlerin basın ve özgürlük tarihindeki çabanıza katkı vereceğim

"Böyle bir ekibin içine girdiğim için bugün itibari ile çok heyecanlıyım. Çok da mutluyum. Sebebi şudur. Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Sizler omuzladınız bu önemli dönemecin sorumluluğunu ve ben de gıpta ile bakıyordum. Kendi çapımda bir önceki kanalımda da bunu yapmaya çalışıyordum. Şimdi ama bir haber kanalında duruşu da belli, siyasal pozisyonu da belli bir haber kanalında ben de sizin bu çabanıza, Türkiye'nin basın tarihinde, basın ve özgürlük tarihinde bu çabasında kendimce katkı vermeye çalışacağım.Sizlerden birisi olarak sabahları 9 yıldır yaptığımı bundan böyle Halk TV'de yapacağım. Haftada bir akşamda, hep hayalini kurduğum, akşamları sizleri izlerken benim de böyle bir akşam saatim olsun isterdim.

"İsmail Küçükkaya kimdir?

İsmail Küçükkaya,1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya geldi. ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı. İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı.Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihine kadar Akşam Gazetesi'nde görev yaptı. 2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı

YAYINLARI• Cumhuriyetimize Dair (2008)• Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (2012; İlber Ortaylı ile birlikte)• Korkma (2016)• Biraz Cesaret (2019)• Fikri Hür Vicdanı Hür (2020)ÖDÜLLERİ• Altın Kelebek Ödülü - En İyi Erkek Haber Sunucusu (2017; aday gösterildi)• Türkiye Altın Marka Ödülü - Yılın Televizyon Sunucusu (2017; layık görüldü)• MGD Ödülü - En İyi Sabah Haber Kuşağı (2018; layık görüldü)