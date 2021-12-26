İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a KGK medya raporu sunuldu

Yazılı medya ve uydudan yayın yapan yerel televizyon kanallarının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerini içeren rapor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’a KGK Genel Sekreteri Lütfü Karakaş tarafından sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, İstanbul’da 23-25 Aralık tarihleri arasında Stratejik Değerlendirme ve Vizyon Çalıştayı düzenlendi. Ülkenin 81 ilinden gelen gazeteciler arasında KGK Genel Sekreteri Lütfü Karakaş’ın yanı sıra KGK Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ziya Çakır ile 20’ye yakın KGK İl temsilcisi de vardı. Kurumun hedefleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından anlatılırken, toplantı sonrası Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Sekreteri Lütfü Karakaş, yönetim kurulu tarafından sektörün sorun ve çözüm önerilerini içeren raporu Başkan Fahrettin Altun’a takdim etti.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından hazırlanan raporda, Basın İlan Kurumu’nca Covid-19 salgınının başlamasından sonra, resmi ilan ve reklam yayınıyla ilgili gazetelere sağladığı kolaylıkların 28 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek olması nedeniyle sektör adına teşekkür edilerek, “Asgari ücret artışı ve sektörün dövize endeksli temel girdilerindeki fiyatların yükselmesinden kaynaklı olarak yazılı basının maliyetlerinin arttığı malumdur. Bilhassa 900 dolayında yerel gazete zor durumdadır. Artan işçilik, kâğıt, kalıp ve mürekkep gibi maliyetleri karşılayamadığı için pek çoğu kapanma tehdidiyle karşı karşıyadır. Her şehrin sesi ve hafızası olan yerel medya için hibe, faizsiz kredi ve sübvansiyon gibi acil destek seçenekleri mutlaka gündeme gelmelidir. Ayrıca, BİK tarafından 2022 yılı için resmi ilan tarifesi henüz belirlenmiş değildir. 2021 yılında, fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler için KDV hariç 20,40 TL, fiili satışı 50 bin adetin üzerindeki gazeteler için KDV hariç 49,35 TL olarak uygulanan resmi ilan fiyatının, 2022 yılı için asgari ücret artışı oranında arttırılması yönünde beklentimizi ifade etmek isteriz” denildi.

“UYDU KİRA BEDELİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

TÜRKSAT tarafından uydu kiralarına yönelik döviz kurları gerekçe gösterilerek yapılan artışın sektör için ciddi bir sorun oluşturduğunun altı çizilen raporda, “Dövizde yaşanan olağan dışı dalgalanma sonrasında alınan tedbirler ile piyasanın Türk lirasına karşı güveni artmış ve suni dalgalanmanın önüne geçilmiştir. Bu nedenle TÜRKSAT’ın uydu kiralarına yönelik kararını tekrar gözden geçirmesi kaçınılmaz olmuştur” değerlendirmesi de yer aldı.

Elektrik faturalarından TRT payı kaldırılarak tüketicilere yönelik önemli bir adım atıldığının altı çizilen KGK raporunda, “Uydu ve karasal yayın yapan televizyon ile radyoların en önemli gider kalemi elektrik harcamalarıdır. Bütçe olanakları kapsamında sektöre yönelik enerji giderleri için, bir değerlendirme yapılması ciddi rahatlama yaratacaktır” tespiti yapıldı.

REKLAM BÜTÇELERİ

Pandemi sürecinin getirdiği şartlar sonucu olarak, birçok sektörün reklam ve tanıtım bütçelerinde kısıtlamaya gittiği hatırlatılan Küresel Gazeteciler Konseyi raporunda, bu nedenle, yazılı, görüntülü ve sesli basın sektörünün ciddi bir gelir kaybına uğradığı anlatıldı.

TELİF ÜCRETLERİ

Özellikle radyoların en önemli gider kalemlerinden birinin meslek birliklerine ödenen telif ücretleri olduğu kaydedilen raporda, yaşanan salgın, reklam bütçelerinin küçülmesi, ekonomik zorlukların sonucu olarak yerel radyoların telif bedelleriyle ilgili meslek birlikleri gerekli anlayış ve özveriyi göstermediği ifade edildi. Radyoların müzik eserleri meslek birliklerine yükümlülüklerini yerine getirmesinde yaşadığı sorunların çözümü için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hakemliğinde sektöre nefes aldırabilecek bir girişimin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekildi.