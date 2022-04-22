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İktidarın girdiği çıkmaz sokak karikatüre yansıdı
Yeniçağ Gazetesi’nin ödüllü karikatüristi Emre Ulaş, ileriyi aydınlatmayan 'ampul'ü çizdi.
MEDYA 22.04.2022, 07:18 Murat Aydın
Yeniçağ Gazetesi’nin ödüllü karikatüristi Emre Ulaş, gündeme ilişkin yine bomba bir yorumla geldi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023’te Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğini vaat etmişti. Ancak ortaya bambaşka bir tablo çıktı.
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) dün ‘Dünya Ekonomik Görünüm’ raporu ile birlikte yayımladığı verilere göre, 2020 yılında dünyanın 19. büyük ekonomisi olan Türkiye, 2021 yılında 806,8 milyar dolarlık milli geliriyle 21. sıraya geriledi.
IMF’nin tahminlerine göre ise, 2022 yılında Türkiye, 692,4 milyar dolarlık milli geliriyle dünyada 23. sıraya gerileyecek.
İşte Emre Ulaş’ın o karikatürü:
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