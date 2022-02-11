Gazeteci Sedef Kabaş’a 7 yıl hapis cezası istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis talep edilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nce 22 Ocak’ta tutuklanan Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, Gazeteci Sedef Kabaş “şüpheli”, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan “müşteki”, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “mağdur” sıfatıyla yer aldı.

FARKLI ŞİKAYETLER BİRLEŞTİRİLDİ

İddianamede, televizyon programındaki konuşmasında “Cumhurbaşkanına hakaret ” nitelikte söz ve beyanları üzerine Sedef Kabaş hakkında savcılıkça re’sen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları tarafından da şikayet dilekçesi verildiği belirtilen iddianamede, CİMER aracılığıyla ve savcılığa dilekçe sunularak da pek çok şikayette bulunulduğu, bu şikayetlerin aynı mahiyette olması nedeniyle birleştirildiği anlatıldı.