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Gazeteci Mevlüt  Yüksel TÜYAP’ta! Yediveren Yayınları  50  yazarı ile fuara katılıyor!

Yediveren Yayınları'nın 50 yazarı TÜYAP’ta kitaplarını okuyuculara imzalıyor.Türkiye’nin en prestijli kitap fuarı olan TÜYAP’ta, Türkiye’nin en çok okunan yazarlarını bünyesinde toplayan Yediveren Yayınları, tam 50 yazarı ile boy gösterecek. TÜYAP Kitap Fuarı'na 03 Aralık Cumartesi günü, Yediveren reyonunda tanınmış gazeteci Mevlüt Yüksel'de kitaplarını imzalayacak.

MEDYA 02.12.2022, 22:53 02.12.2022, 23:06 Murat Aydın
Gazeteci Mevlüt  Yüksel TÜYAP’ta! Yediveren Yayınları  50  yazarı ile fuara katılıyor!

Yediveren Yayınları'nın 50 yazarı TÜYAP’ta kitaplarını okuyuculara imzalıyor.Türkiye’nin en prestijli kitap fuarı olan TÜYAP’ta, Türkiye’nin en çok okunan yazarlarını bünyesinde toplayan Yediveren Yayınları,tam 50 yazarı ile boy gösterecek.TÜYAP Kitap Fuarı'na 03 Aralık Cumartesi günü,tanınmış gazeteci Mevlüt Yüksel'de,yayınlanan "Mondros'tan Lozan'a Bir Milletin Dirilişi", "İlk Kurşundan Cumhuriyet'e Milli Mücadele","Tarihe Sığmayan Savaş Çanakkale","Sultan Vahdettin" ve derleme olan,"Önce Biz Yaşadık Gazetecilerin Anıları" isimli  kitaplarını imzalamak için katılıyor.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen TÜYAP kitap fuarı,bu sene  03-11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.Beylikdüzü TÜYAP Kitap Fuarı'nda ki kitap ve yazar buluşmasına,onlarca farklı yayınevlerinden kitapları çıkan,yüzlerce yazar katılıyor. 

YEDİVEREN YAYINEVİ TÜYAP KİTAP FUARI'NA 50 YAZARI İLE KATILIYOR!

Türkiye’nin en çok okunan yazarlarını bünyesinde toplayan Yediveren Yayınları da,fuara katılan yayınevlerinden biri. Yayınevi açtığı stantların yanı sıra,imza günleriyle yazarlarının okurlarla buluşmasını da sağlayacak.TÜYAP Kitap Fuarı'na,Yediveren Yayınevi'nden kitapları yayınlanan,Gazeteci Mevlüt Yüksel, eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, gençlerin çok sevdiği yazar Kahraman Tazeoğlu, eğitimci Dilek cesur, YouTuber yazar Işıl ışık, Tuncer Gizem Avcısı, Sezgi Aksu, oyuncu Açelya Akkoyun, Şebnem Özinal, oyuncu Özlem Gezgin, astrolog Sezen Tatlı, Samet Baysal adlı yazarlar, kitaplarını okuyuculara imzalamak için  TÜYAP Kitap Fuarında okuyucularıyla buluşacak. 

SÜPERHABER MUHABİRİ MEVLÜT YÜKSEL TÜYAP KİTAP FUARI'N DA!

03 Aralık Cumartesi günü açılacak olan TÜYAP Kitap Fuarı'na,SüperHaber muhabiri tanınmış gazeteci Mevlüt Yüksel'de karılıyor.Yüksel yayınlanan "Mondros'tan Lozan'a Bir Milletin Dirilişi", "İlk Kurşundan Cumhuriyet'e Milli Mücadele","Tarihe Sığmayan Savaş Çanakkale","Sultan Vahdettin" ve derleme olan,"Önce Biz Yaşadık Gazetecilerin Anıları" isimli  kitaplarını imzalamak için katılıyor.Yediveren Yayınları'nın, TÜYAP Kitap Fuarı'n da eserlerini imzalayacak diğer yazarları ise şöyle:
GAMZE GÜNAY
AÇELYA AKKOYUN
BİLAL CİVELEK
ŞEBNEM ÖZİNAL
ASLI AKTÜMEN
HARUN SERKAN AKTAŞ
OSMAN SUNGUR YEKEN
MEHMET IŞIK
ENGİN DENİZ
DOĞUKAN ADAL
TUNCER GİZEM AVCISI
SEZGİ AKSU
ÖZLEM GEZGİN
DİLEK CESUR
ALİŞAN KAPAKLIKAYA
ISABEL IŞILAY IŞIK
IŞIL IŞIK
SEZGİ AKSU
KÜRŞAT ÇETİN
SEZEN TATLI
OYA AKBAŞ
KAHRAMAN TAZEOĞLU

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