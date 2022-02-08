Erdoğan’dan Sedef Kabaş’a tazminat davası

Gazeteci Sedef Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz yaptığı açıklamada, “Cezaevinde Sedef Kabaş, iddianame beklerken bugün Erdoğan'ın açtığı 250.000 liralık manevî tazminat davasının dilekçesi tebliğ edildi” dedi.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, Erdoğan'ın Kabaş'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığını duyurdu.

Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cezaevinde Sedef Kabaş, iddianame beklerken bugün Erdoğan’ın açtığı 250.000 liralık manevî tazminat davasının dilekçesi tebliğ edildi” ifadelerini kullandı.

DAVA DİLEKÇESİNDE NELER VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde şöyle denildi:

* Davalının müvekkili hedef alan ağır, tahammül edilmesi imkânsız, hakaret ve ithamları içerir birtakım ifadeler ile ‘müvekkili kamuoyu önünde toplumun yapısını bozan ayrıştırıcı, zarar veren bir kişi’ konumunda tutup bunu çıkmış olduğu televizyon programında geniş kitlelere duyuracak şekilde yapmak suretiyle müvekkilin aşağılanmasına, toplum önünde küçük düşürülmesine ve yıpratılmasına sebep olmuştur. Fırat Sakar da Basın Kanunu’nun 13’üncü maddesi gereğince hukuki olarak sorumludur.

“Her ne kadar demokratik toplumun bir gereksinimi olan ifade özgürlüğü kanunlarla teminat altına alınmış olsa da müvekkilimin kişilik hakkını zedeleyen bahse konu televizyon programındaki ifadeler özgürlüğünün sınırları aşmaktadır” denilen dilekçede, 250 bin TL’lik manevi tazminatın programın yayınlandığı tarih olan 14 Ocak’tan itibaren yasal faiziyle ödenmesine hükmedilmesi istendi.

Mahkeme, davalı tarafa cevap dilekçesi hazırlamaları için iki hafta süre verilmesi ile davalıların sosyo-ekonomik durumunun tespiti için kolluk birimlerine yazı yazılmasına karar verdi.

RTÜK CEZA VERMİŞTİ

TELE 1'de yayınlanan Demokrasi Arenası programındaki sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sedef Kabaş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. RTÜK ise Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası vermişti.