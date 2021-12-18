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Emekli Maaşı için Asgari Ücret taban rakam olsun!
AydınSes Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Murat Aydın, en az emekli maaşının Asgari Ücret kadar olması gerektiğini ifade ettiği köşe yazısında Asgari Ücretin Emekli Maaşlarında Taban rakam olması gerektiğine dikkat çekti.
MEDYA 18.12.2021, 20:40 18.12.2021, 20:55 Murat Aydın
AydınSes Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Murat Aydın, en az emekli maaşının Asgari Ücret kadar olması gerektiğini ifade ettiği köşe yazısında Asgari Ücretin Emekli Maaşlarında Taban rakam olması gerektiğine dikkat çekti.
Gazeteci Murat Aydın, Askeri Ücrete yapılan zammı dolar nezdinde değerlendirirek 17 Eylülde 2850 TL'lik asgari ücretler 330 dolar alınabildiğini, bugün zam yapılan asgari ücret rakamı 4250 TL asgari ücretler ancak 262 dolar alınabildiğini kaydetti. Aydın, 2022 Mayıs veya Haziran ayında erken seçim yapılacağını da iddia etti.
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