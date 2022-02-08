BTP’den tutuklu gazeteci Sedef Kabaş’a ziyaret

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcıları Avukat Ahmet Erimhan ve Avukat İbrahim Berk tutuklu gazeteci Sedef Kabaş’ı cezaevinde ziyaret etti.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na giden Erimhan ve Berk burada Kabaş ile görüştükten sonra çıkışta açıklama yaptı.

“Sedef Kabaş hanımefendiyi ziyaret ettik. Genel Başkanımız Hüseyin Baş'ın selamlarını ilettik. Kendileri de çok memnun oldular.” diyen İbrahim Berk Sedef hanım ‘Ben önce cezalandırıldım şimdi niçin cezalandırıldığıma dair bir yargılama yapılacak.’ diyor dedi ve şöyle devam etti, “Maalesef biz de hukukçu olarak son 20 yıldır Türkiye'de hep gözlemliyoruz. Tutuklama cezalandırma aracı olarak kullanılıyor. Cumhurbaşkanına hakaretle ilgili açılan davaların üçte biri ancak mahkumiyetle neticeleniyor. Bir mahkumiyet, bir ceza gerektirip gerektirmediğine bakılmaksızın önce tutuklama kararı verilmesi AİHM kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, hukukumuza, ceza yasalarına aykırıdır. Bir gözdağı, bir korkutma aracı olarak tutukluluk kararının verilmesi çok ciddi mağduriyetlere sebep oluyor. Sonuçta burada yatan bir anne, bir kadın, bir gazeteci.”