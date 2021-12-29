AKP'li vekil Aziz Babuşçu'dan yandaş gazetecilere ser tepki!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da ikamet ettiği sırada siyasete başlayıp, önce AKP İl Başkanlığı görevi yapan ve ardından mkilletvekili olan Aziz Babuşçu, televizyon ekranlarında gazetecilik mesleğini de ayaklar altına alarak yandaşlık yapan gazetecilere sert tepkide bulundu. AKP Milletvekili Aziz Babuşçu, tartışma programlarında AKP lehine konuşan gazeteci ve programcıları beklenmeyen bir dilde eleştirerek adeta ateş püskürdü. Aziz Babuşçu, "Artık çözülmesi gereken önemli bir sorundur" diyerek tepkisi dile getirdi.

AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, televizyon kanallarındaki tartışma programlarında AKP'lilerden daha ateşli şekilde AKP lehine konuşan gazeteci ve programcıları eleştirdi.

AKP’li vekil Aziz Babuşçu, Twitter hesabından şunları yazdı:

“Sabrın sonu! TV’lerde AK Parti’yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteci ve programcılar, artık çözülmesi gereken önemli bir sorundur. Bu isimler durumdan vazife çıkarıyorlarsa vazifelerine son vermek lazım. Yok bu kişilere alan açılıyorsa; o zaman da oturup düşünmemiz lazım.

AK Parti ile ilgili hiçbir müktesebatı ve gerçek bağı olmayan bu gazeteci ve programcılar, milletin aklını karıştırmaktan başka bir işe yaramıyorlar. Haksızlık da etmeyim tabii; AK Parti’ye karşı antipati oluşturmakta oldukça mahirler!”

İşte o mesajlar:

AKP’li vekil Babuşçu’nun mesajları tartışma yarattı ve dikkat çektiği isimler merak konusu oldu.