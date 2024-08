"Türkiye Bilim Merkezleri" programı, bilim merkezlerini tanıtmak ve bilime olan ilgiyi artırmak amacıyla TRT-EBA Kanalı'nda bugün izleyici ile buluşuyor.ANKARA (İGFA) - "Türkiye Bilim Merkezleri" programı, Millî Eğitim Bakanlığının bilim kültürünü yaygınlaştırma ve toplumun bilime olan ilgisini artırma hedefi doğrultusunda Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandı.



Program, Millî Eğitim Bakanlığı ile TRT iş birliği protokolü kapsamında yayın hayatını sürdüren TRT-EBA kanalında her gün yeni bölümüyle yayınlanacak. Her yaştan izleyiciye hitap eden bu programla bilim merkezlerinin sunduğu imkânlar daha geniş kitlelere ulaştırılıyor.



Toplam 13 bölümden oluşan bu özel programda, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan bilim merkezleri ziyaret edildi. Her bölümde farklı bir bilim merkezi ele alındı. Bu merkezlerde gerçekleştirilen atölye çalışmaları, sergiler ve bilimsel deneyler eğlenceli ve öğretici bir formatta izleyicilere sunuldu.



Program, bilim merkezlerinin topluma kazandırdığı değerleri, farklı yaş gruplarına yönelik sundukları eğitim imkânlarını gözler önüne seriyor. Çocuklar, gençler ve yetişkinler için bilimin eğlenceli dünyası ile tanışma fırsatı sunan program, bilime merak duyan herkesi ekran başına davet ediyor.



Programın ilk bölümü, bugün TRT EBA ekranlarında yayınlanacak. Yayınlanacak ilk bölümde Ankara Ali Kuşçu Bilim Merkezi tanıtılacak. Türkiye Bilim Merkezleri program dizisi, aynı zamanda EBA web sitesinin Kütüphane alanında da yayımlanacak

Kaynak: igf