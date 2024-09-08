Maymun çiçeği (mpox) virüsünün, enfekte bir kişinin deri lezyonları, vücut sıvıları veya uzun süreli solunum damlacıklarına maruz kalma yoluyla bulaştığını belirten uzmanlar belirti gösteren kişilerle yakın temastan kaçınılmasını önerdi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Biyogüvenlik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, havuz, hamam ve kaplıca gibi alanlarda maymun çiçeği virüsünün bulaşma riskine dair bilgiler verdi.

Maymun çiçeği (mpox) virüsünün, esas olarak enfekte bir kişinin deri lezyonları, vücut sıvıları veya uzun süreli solunum damlacıklarına maruz kalma yoluyla bulaştığını hatırlatan Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, “Virüsün ana bulaşma yolları göz önüne alındığında, yüzme havuzları, deniz veya diğer su kaynakları yoluyla bulaşma riski oldukça düşüktür. Ancak, yüzme sırasında lezyonları olan biriyle doğrudan cilt teması risk oluşturabilir.” dedi.

Maymun çiçeği virüsünün klorlanmış su gibi dezenfekte edilmiş ortamlarda hayatta kaldığına dair bir kanıt olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, “Yüzme havuzlarında kullanılan klor seviyeleri, virüsü etkisiz hale getirir. Bu nedenle, düzgün şekilde bakımı yapılan havuzlar genel olarak güvenlidir.” dedi.

BELİRTİLERİ OLAN KİŞİLER YÜZME ALANLARINA GİRMEMELİ

Hamam veya kaplıcalar gibi diğer su kaynakları hakkında da spesifik veriler olmadığını dile getiren Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, “Genel olarak uygun şekilde bakımı yapılan su kaynaklarının virüsün yayılması açısından düşük risk taşıdığı kabul edilir.” dedi. Hijyen açısından, yüzme havuzlarında suyun uygun şekilde dezenfekte edilmesi ve yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesinin önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, belirtileri olan kişilerin toplu yüzme alanlarına girmemesinin bulaşmayı önlemek açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

ORTAK KULLANILAN EŞYALARLA TEMAS SONRASI ELLER YIKANMALI

Yetkililerin, maymun çiçeği belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçınılmasını önerdiğini hatırlatan Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, “Kişisel hijyenin sağlanması, yüzeylerle veya ortak kullanılan eşyalarla temas sonrası ellerin yıkanması gibi önlemler virüsün yayılma riskini azaltabilir. Halk sağlığı açısından, semptomları olan kişilerin izole edilmesi ve hastalığın bulaşıcılık süresi boyunca toplumdan uzak durmaları önerilir. Özetle, maymun çiçeği virüsünün su yoluyla yayılma riski düşük olsa da hijyen kurallarına dikkat etmek ve enfekte kişilerle doğrudan temastan kaçınmak önemlidir.” diyerek sözlerini tamamladı.