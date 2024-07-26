Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin sinemaseverlere yönelik düzenlediği ‘Mardin Yaz Sineması Günleri’ İranlı Kürt Yönetmen Bahman Ghobadi’ nin “Words With Gods” adlı kısa film gösterimi ile başladı. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kentteki sinemaseverlere yönelik kültür etkinleri yönelik düzenleyeceği ‘Mardin Yaz Sineması Günleri’nin açılış programı Sanat Akademisinde yapıldı.

Açılış programına; Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Devrim Demir, Genel Sekreter Mehmet Raci Bilici, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, İranlı ünlü Kürt Yönetmen Bahman Ghobadi, Words With Gods adlı kısa filmin oyunları, tiyatro oyuncuları ve sinemaseverler katıldı.

"İnanç ve inançsızlık üzerine bir zihin egzersizi" olarak tanımlanan Words with Gods adlı kısa film gösterimi yapıldı.

Gösterimin ardından Eş Başkan Demir, açılış konuşmasına katılımcıları selamlayarak başladı.

Words With Gods adlı kısa filminin yönetmen ve oyuncularını kutlayan Eş Başkan Demir, “Yönetmenimizin ve oyuncularımızın emeğine sağlık. Bu gün burada bu kısa film ile kültürel etkinliklerimize başlamış bulunmaktayız. İki ay boyunca bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Büyükşehir Belediyesi olarak bu şekilde bir program hazırladık.” dedi.

“BİZLER KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE AÇ KALMIŞIZ” Mardin olarak bu tür kültürel etkinlere ihtiyaç duyduklarını belirten Eş Başkan Demir, konuşmasın şöyle sürdürdü:

“Uzun bir zamandır şehrimizde ruhumuzu doyuracak ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak bu tür etkinlikler düzenlenmemiştir. Ne bir festival ne konser ne de bir tiyatro oyunu düzenlenmemiştir. Bizler kültürel etkinliklere aç kalmışız. Biz de elimizden geldiği kadar bu alandaki boşluğu doldurmaya çalışacağız ve halkımızı kültürel etkinliklerden yoksun bırakmayacağız.”

Çekilen fotoğrafların ardından açılış programı sona erdi.

Mardin Yaz Sineması Günleri saat 19.00’da halka açık olarak gösterime girecek “Words With Gods” adlı kısa film gösterimi ile start verecek.