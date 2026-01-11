10 Ocak Gazeteciler Günü'nde Mardin Özel Park Hastanesi, il genelinde görev yapan gazetecilere ücretsiz check-up hizmeti sunarak sağlıklarına destek oldu.

MARDİN (İGFA) - Mardin Özel Park Hastanesi, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla geleneksel hale getirdiği uygulama kapsamında gazetecilere ücretsiz check-up hizmeti verdi. Basın mensupları, hastanenin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sadettin Ersöz tarafından karşılanarak tetkik ve muayenelere yönlendirildi.

Hastane yetkilileri, gece gündüz demeden görev yapan gazetecilerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için kurumsal imkanlarını seferber ettiklerini belirtti. Sadettin Ersöz, 'Halkın haber alma hakkını yerine getiren gazeteciler, toplum için önemli bir kamu görevini yürütüyor. Biz de bu özel günlerinde basın mensuplarımızın sağlıklarına katkıda bulunmak istedik. Check-up sonuçları gösteriyor ki, gazetecilerimiz tıpkı karakterleri gibi sağlıklı bir bedene sahip. Kapılarımız onlara her zaman açık' ifadelerini kullandı.

Check Up uygulamasına tabi tutulan basın mensupları da 4 yıldır kendilerine sağlık hizmeti sunan Özel Mardin Park Hastanesi yönetimine ve kendileri ile yakından ilgilenen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sadettin Ersöz teşekkür ettiler.