Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dijital dünyada içerik üretim süreçlerine destek olmak amacıyla Atatürk Gençlik Merkezi’nde 2 adet video ve ses kayıt stüdyosu açıyor. Başta gençler olmak üzere tüm Manisalı içerik üreticilerine yönelik bu hizmet, ücretsiz olarak sunulacak. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dijitalleşen dünyaya ayak uydurmasını sağlamak ve dijital dünyada gerçekleştirecekleri üretim sürecinde onların yanında olmak amacıyla önemli bir hizmeti daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda Atatürk Gençlik Merkezi’nde video ve ses kaydı yapma imkanı sağlayacak 2 ayrı stüdyo açılıyor.

Bu yeni stüdyolar, kentteki içerik üreticilerinin video, ses, podcast ve film gibi çeşitli alanlarda profesyonel çalışmalar yapabilmesi için tasarlandı. Stüdyolarda ürün fotoğrafçılığı ve ürün çadırı kullanımı, montaj ve düzenleme hizmetleri, youtuber ve influencer içerik üretimi, sinema ve kısa film çekimleri, podcast kayıtları gibi birçok farklı çalışma desteklenecek. Ayrıca ses kayıt, miksaj ve mastering hizmetlerinden de faydalanılabilecek.

GENÇLERE ÜCRETSİZ PROFESYONEL REHBERLİK

Stüdyolar, gruplar, solo sanatçılar, amatör müzisyenler ve sosyal medya içerik üreticilerinin yanı sıra uzun ve kısa metraj film çekimi yapmak isteyen yurttaşlara da açık olacak. Bu stüdyolarda genç yetenekler, profesyonel rehberlik hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.