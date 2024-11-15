Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 Kasım Dünya Sinema Günü kapsamında düzenlenen film gösterimleriyle ara tatilde çocuklar ve aileleri sinema keyfi yaşadı.MANİSA(İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi 14 Kasım Dünya Sinema Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle hem çocuklara hem de yetişkinlere unutulmaz bir sinema deneyimi sundu. Ara tatilde çocuklar için özel olarak hazırlanan etkinlikte; Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gösterilen “Enkanto: Sihirli Dünya” ve “Kral Şakir Korsanlar Diyarı” filmleri çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Ayrıca, yetişkin vatandaşlar da unutmadı. Akşam seansı için Türk sinemasının sevilen filmlerinden “Bursa Bülbülü” Manisalı sinemaseverlerle buluştu. Lale Salonu’ndaki gösterimde yetişkinler keyif dolu anlar yaşarken, etkinlik Manisalılardan büyük beğeni topladı.

Kaynak: igf