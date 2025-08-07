Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, il genelinde yürüttüğü kurakçıl peyzaj uygulamalarıyla hem suya ihtiyaç bu günlerde su tasarrufu sağlıyor hem de şehre estetik alanlar kazandırıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Bakım ve Uygulama Şube Müdürlüğü tarafından Kırkağaç ve Gölmarmara ilçelerinde sürdürülen peyzaj çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalar ile hem estetik görünüm sağlanıyor hem de çevre dostu sürdürülebilirlik ön planda tutuluyor. Kırkağaç ilçesindeki Saat Kulesi çevresi ile Gölmarmara’da Atatürk Caddesi, merkezde ise TOKİ 3 Şehir Hastanesi yanı, Halil Yurtseven Okulu önü, Özsaruhan Bulvarı ve Karaçay Rekreasyon Alanı havuz çevresinde yapılan çalışmalarda, su ihtiyacı en düşük olan bitkiler tercih edilerek kurakçıl peyzaj tasarımları uygulandı.

“ÇEVRE DOSTU BİR YAKLAŞIM SERGİLİYORUZ”

Kent Estetiği Dairesi Yeşil Alanlar Bakım ve Uygulama Şube Müdürü Mustafa Şahin, su sıkıntısı yaşanan bu günlerde kurakçıl peyzaj uygulamalarına ağırlık verdiklerini söyledi. Şahin, “Kurakçıl peyzaj uygulamalarımızı hem merkezde hem de ilçelerde aralıksız sürdürüyoruz. Su tasarrufunu ön planda tutan bu çalışmalarla hem çevre dostu bir yaklaşım sergiliyoruz hem de uzun vadede bakım maliyetlerini azaltıyoruz. Amacımız, kentimizin estetik görünümünü korurken doğal kaynaklarımızı da verimli kullanmak” dedi.