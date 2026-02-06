Manisa Büyükşehir Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında düzenlediği farkındalık etkinliğiyle erken teşhisin hayati önemine dikkat çekti. Prime AVM'de gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, yaş gruplarına göre yapılması gereken tarama testleri hakkında bilgilendirildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir'in farkındalık etkinliği kapsamında oluşturulan bilgilendirme panolarında; smear testi, mamografi, HPV DNA, PSA ve gaitada gizli kan testi gibi kritik taramaların hangi yaş aralıklarında yapılması gerektiği detaylıca aktarıldı. Etkinliğe; Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çağırıcı, Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın ve belediyenin sağlık personeli katılım sağladı.

Belediyenin sağlık hizmetlerini tanıtan broşürlerin dağıtıldığı stantta, vatandaşlara anlamlı bir hediye de takdim edildi.

Üzerinde 'Tıpkı bu tohum gibi hayat da ilgi ve özen ister' notu bulunan tohumlu kalemler, sağlık bilincine vurgu yapmak amacıyla katılımcılara hediye edildi. Etkinlikte, toplumun her kesiminde sağlık bilincini arttırmanın hedeflendiği, il genelinde de benzer farkındalık etkinliklerinin sürdürülmeye devam edeceği bilgisi verildi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, 'Kanserde erken teşhis, tedavi sürecinin en kritik aşamasıdır. Bu tür farkındalık çalışmalarıyla vatandaşlarımıza sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun öncülüğünde, koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen projelerimizi il genelinde sürdürmeye devam edeceğiz.' dedi.