Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve açıldığı günden bu yana büyük ses getiren Frida Kahlo Sergisi, Manisalı sanatseverlerin akınına uğradı. Sergi, kısa sürede yaklaşık 20 bin ziyaretçiyi ağırlayarak rekor bir katılıma imza attı.

MANİSA (İGFA) - Ege Bölgesi'nde bir ilk olma özelliği taşıyan Frida Kahlo Sergisi, düzenlenen görkemli açılış töreninin ardından sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Özellikle milli bayramlar ve hafta sonlarında ziyaretçi rekorları kırdı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 2 bin 178 kişiyi ağırlayan sergi, en yoğun gününü ise 3 bin 366 ziyaretçi ile 25 Nisan tarihinde yaşadı. Yaklaşık 20 bin ziyaretçiye ulaşan sergi, 24 Mayıs tarihine kadar gezilebilecek.

Kısa sürede 20 bin ziyaretçiye ulaşan sergiden güç aldıklarını belirten Başkan Dutlulu, kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

Sadece merkezden değil, çevre ilçelerden ve şehir dışından da çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan sergi, özellikle gençler ve öğrencilerin ilgisini çekti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım desteği ile okullardan gelen öğrenciler sergiyi beğeniyle gezdi. 1 Mayıs İşçi Bayramı ve hafta sonları gibi tatil dönemlerinde binlerce kişinin ziyaret ettiği sergi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle incelendi.

