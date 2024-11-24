Manisa’da etkili olan olumsuz hava koşullarına karşı Büyükşehir Belediyesi tüm ekipleriyle seferber oldu. Gün boyu etkili olan fırtınada devrilen yaklaşık 200 ağaç kaldırıldı. Su baskınının yaşandığı 52 noktaya da müdahale edildi.MANİSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Manisa merkez ve ilçeleri için verilen gök gürültülü sağanak yağış uyarısıyla birlikte teyakkuza geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalıların mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcadı.

Fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışta Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri yaşanan olumsuzluklara anında müdahalelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı 3 ekip aracı, bir kamyon, bir kepçe ve traktör ile fırtına nedeniyle devrilen yaklaşık 200 ağaca müdahale etti.

Devrilen ağaçları kaldıran ekipler, dalları kırılan ağaçlara da budama işlemi yaparak güvenli hale getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da 9 ekip ve 9 araçla su baskınının yaşandığı 52 noktaya müdahalede bulundu.

2 bin yağmur suyu ızgarası, 400 kanalizasyon tıkanıklığına müdahale edildi

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri de 60 araç 10 motopomp ve 400 personel ile sahada yer aldı. Yaklaşık 2 bin adet yağmur suyu ızgarası ile 400 adet kanalizasyon tıkanıklığına müdahale edildi. Yağışla birlikte yağmur suyu ızgaralarına dolan ağaç yaprakları ve malzemeleri temizlendi.

Ekiplerin çalışmaları, su akışını sağlıklı hale getirdi. Ayrıca Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yağmur nedeniyle oluşan çökmelere de müdahale edildi.