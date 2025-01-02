Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla personele yönelik eğitimlerine devam ediyor.MANİSA (İGFA) - İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Ege Belediyeler Birliğinin iş birliğiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve İlçe Belediye çalışanlarına yönelik “Etkili İletişim Eğitimi” düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, personeline meslek içi gelişim eğitimleri düzenleyerek, verilen hizmetin kalitesini artırmayı hedefliyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Ege Belediyeler Birliğinin iş birliğiyle “Etkili İletişim Eğitimi” düzenlendi. Eğitime Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) ve İlçe Belediyelerinin çalışanları katıldı. Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan eğitim, Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi’nde eğitmen Ömür Köylü tarafından verildi.

Teorik ve Pratik Eğitim

Teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimde, personellere etkili iletişim kurmak için doğru ve anlaşılır bir dil kullanmanın önemi, vatandaşların sorunlarını ve beklentilerini anlayabilmek için etkin dinleme, empati becerilerinin geliştirilmesi, sorunları önceden tahmin ederek çözüm üretimi, kısa sürede doğru bilgiyi aktarma ve iletişimi sürdürme konularında bilgiler aktarıldı.