Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci kez Manisa'da düzenleneceğini açıkladı. Festival; konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine kadar yüzlerce etkinlikle kente kültür ve sanat atmosferi yaşatacak.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Manisa ayağına ilişkin yaptığı açıklamada, festivalin kentin kültürel hayatına önemli katkılar sunacağını belirtti.

Manisa'nın tarihi ve kültürel mirasına dikkat çeken Bakan Ersoy, 'Osmanlı şehzadelerinin izlerini taşıyan Manisa, yaşayan gelenekleri ve bereketli topraklarıyla ülkemizin en özel şehirlerinden biri. Festivalin şehrin turizmine, ekonomisine ve uluslararası görünürlüğüne önemli katkılar sunmasını hedefliyoruz' dedi.

OSMANLI'NIN MUKADDES EMANETLERİ MANİSA'DA SERGİLENECEK

Festival kapsamında düzenlenecek 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisi, Manisa Müzesi Etkinlik Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Sergide Kâbe örtüleri, surre keseleri, hüsn-i hat eserleri ve Osmanlı'nın Haremeyn'e bağlılığını yansıtan nadide eserler sanatseverlerle buluşacak.

'Yaşayan Miras: Manisa Sergisi'nde ise tezhip, minyatür, ebru, çini, dokuma ve geleneksel el sanatlarının seçkin örnekleri sergilenecek.

ÜNLÜ SANATÇILAR MANİSA'DA SAHNE ALACAK

Festivalin konser programında; Bengü, Fatma Turgut, Ferhat Göçer, Haluk Levent, Kıraç, Kubat, Sagopa Kajmer, Sefo ve Serkan Kaya sahne alacak.

Festival kapsamında ayrıca İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları 'Anadolu Ezgileri' ve 'Tango Tango' gösterileriyle sanatseverlerle buluşacak.

GASTRONOMİ ROTASI OLUŞTURULDU

Festivalin dikkat çeken başlıklarından biri de 'Lezzet Noktası' projesi olacak. Manisa merkez ile Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli ve Turgutlu'da belirlenen 34 restoranlık gastronomi rotasında ziyaretçiler; Manisa kebabı, mesir macunu, höşmerim, kabak sinkonta ve yöresel sokak lezzetlerini deneyimleme fırsatı bulacak.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL FESTİVAL ALANLARI KURULACAK

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak 'Çocuk Köyü'nde oyun alanları, atölyeler, bilim etkinlikleri ve teknoloji deneyim alanları çocuklarla buluşacak. Ayrıca ASELSAN katkılarıyla düzenlenecek etkinliklerde çocuklara artırılmış gerçeklik ve bilim temelli aktiviteler sunulacak.

Festival boyunca söyleşiler, kısa film gösterimleri, fotoğraf maratonu, açık hava sineması ve geleneksel sanat atölyeleri de Manisalılara kültür-sanat dolu bir atmosfer yaşatacak.