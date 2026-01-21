Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklarla mücadele eden ihtiyaç sahibi emekli yurttaşlar için örnek bir sosyal destek projesini hayata geçiriyor.

MANİSA (İGFA) -Artan yaşam maliyetleri karşısında emekli vatandaşların yanında olmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yeni bir dönemi başlatıyor.

TEB 29. Bölge Manisa Eczacı Odası ile imzalanan ortak hizmet protokolü ile ihtiyaç sahibi emeklilerin eczanelerde ödemek zorunda kaldığı ilaç fiyat farkları ve katkı payları belediye desteğiyle ödenecek. Şubat ayı itibarıyla başlayacak olan destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden online olarak veya belediyenin çalışma ofislerine şahsen giderek başvurularını iletebilecek.



'İLAÇ KATKI PAYI KONUSUNDA DESTEK OLACAĞIZ'

Protokol töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Bu protokol ile emekli hastaların raporlu ilaçlarında çıkan fiyat farklarında Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak onlara destek olacağız. Bu fiyat farklarını karşılayacağız. Bu konuda Manisa Eczacı Odası ile beraber hareket edeceğiz. Onlarla iletişim halinde olacağız. Özellikle durumu iyi olmayan emekli vatandaşlarımıza ilaç katkı payı konusunda destek olacağız. Bu konuda iş birliği içinde olan Manisa Eczacı Odası Başkanımıza ve eczacılarımıza çok teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

Bir halk sağlığı projesinde Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde olmaktan çok mutlu olduklarını dile getiren TEB 29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Duygu Elmas Mutlu, 'Besim Başkanım öncülük etti, bizlere de halk sağlığına katkı sunmamıza vesile oldular. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza eczanelerimizde eczacılarımızın aracılığıyla ulaşım sağlayacak böyle bir projemiz var. Hayırlısı olsun' dedi.

