Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları, Ağustos ayı buluşmasını, yıllar sonra yeniden hizmete açılan Süreyya Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdi. Üyelerin çeşitli ikramlarını takdim ettikleri buluşmada Perde Sahne Sanatlarının değerli oyuncu ekibi de yer aldı.MANİSA (İGFA) - Ortaya güzel görüntülerin çıktığı etkinliğe, Yunusemre Belediye Başkanı  Semih Balaban  katıldı. 
Gençleri kırmayan ve Harmandalı oyununa eşlik eden Yunusemre Belediye Başkanı  Semih  Balaban hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Etkinlikte kısa bir konuşma gerçekleştiren  Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği  Başkanı Şentürk  Hoşgül  "Kadın üyelerimizin her ay gerçekleştirdikleri buluşmayı bu defa açık hava da gerçekleştirme teklifi geldi, bu önerinin de kabul gördü ve bugün pikniğimizi ve aylık kadın kolları toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Üyelerimize ulaşım konusunda destek sağlayan Yunusemre Belediyesine ayrıca teşekkür ederim.   Perde Sahne Sanatları'ın, Halk Dansları ekibinin muhteşem performansını keyifle burada  izledik. Perde Sahne Sanatları ekibine de  başarılar dilerim" dedi.

Kaynak: igf