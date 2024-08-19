Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları, Ağustos ayı buluşmasını, yıllar sonra yeniden hizmete açılan Süreyya Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdi. Üyelerin çeşitli ikramlarını takdim ettikleri buluşmada Perde Sahne Sanatlarının değerli oyuncu ekibi de yer aldı.MANİSA (İGFA) - Ortaya güzel görüntülerin çıktığı etkinliğe, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban katıldı.

Gençleri kırmayan ve Harmandalı oyununa eşlik eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikte kısa bir konuşma gerçekleştiren Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül "Kadın üyelerimizin her ay gerçekleştirdikleri buluşmayı bu defa açık hava da gerçekleştirme teklifi geldi, bu önerinin de kabul gördü ve bugün pikniğimizi ve aylık kadın kolları toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Üyelerimize ulaşım konusunda destek sağlayan Yunusemre Belediyesine ayrıca teşekkür ederim. Perde Sahne Sanatları'ın, Halk Dansları ekibinin muhteşem performansını keyifle burada izledik. Perde Sahne Sanatları ekibine de başarılar dilerim" dedi.