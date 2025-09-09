Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 2019–2025 yılları arasında Manavgat ilçesinde gerçekleştirdiği altyapı projeleriyle bölgenin içme suyu, kanalizasyon ve arıtma sistemlerini baştan sona yeniledi.ANTALYA (İGFA) - Manavgat’ın 106 mahallesini kapsayan projeler kapsamında 471 bin 849 metre içme suyu hattı döşendi. Bu çalışmalar için 1 milyar 569 milyon TL kaynak ayrıldı. Yeni altyapı sayesinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini sağlandı.

KANALİZASYON ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLDİ

Toplam 108 bin 679 metre kanalizasyon hattı inşa edilerek bölgenin altyapısı modernleştirildi. 901 milyon TL’yi aşan yatırımla çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir sistem kuruldu.

ARITMA SİSTEMLERİYLE ÇEVRE KORUMA ÖN PLANDA

Kent yaşamının sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için atıksu arıtma altyapısına 102 milyon TL yatırım yapıldı. Bu sayede atık suyun çevreye zarar vermeden arıtılması sağlandı.

HİZMET TESİSLERİNE 362 MİLYON TL’LİK KATKI

Vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla tesis ve operasyonel destek altyapısına 362 milyon TL yatırım yapıldı. Yeni hizmet birimleriyle ASAT’ın saha performansı artırıldı.

MANAVGAT’IN GELECEĞİ İÇİN YENİ YATIRIMLAR YOLDA

ASAT Genel Müdürlüğü, önümüzdeki dönemde 4 milyar 815 milyon TL’lik yeni içme suyu, kanalizasyon ve arıtma projeleriyle Manavgat’ın altyapısını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.