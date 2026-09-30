Sağlık alanındaki çalışmalarını titizlikle yürüten Maltepe Belediyesi, özellikle yürüme güçlüğü bulunan, yatağa bağımlı, hareket kısıtlılığı yaşayan ve planlı sağlık hizmeti için ambulans desteğine ihtiyaç duyan komşularına yönelik sürdürdüğü nakil ambulans hizmeti kapsamında; hastaneye gidiş, hastaneden eve dönüş ve taburculuk sonrası evlerine nakil süreçlerinde destek sunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, sağlık kuruluşuna ulaşmakta güçlük yaşayan komşularının yanında olmaya devam ediyor. Belediye Ambulans Servisi bünyesinde hizmet veren hasta nakil ambulanslarıyla, sağlık kuruluşuna kendi imkânlarıyla ulaşmakta zorlanan vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı sağlanıyor.

Acil olmayan, durumu stabil ve planlı hastane randevusu bulunan hastalara öncelik verilen hasta nakil hizmetinde, hizmet alan Maltepelilerin, sağlık kuruluşlarına ulaşımı sağlık personeli eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Maltepe Belediyesi Ambulans Servisi, yalnızca bir ulaşım hizmeti sunmakla kalmayıp hastanın bulunduğu noktadan alınmasından sağlık kuruluşuna güvenli şekilde ulaştırılmasına kadar tüm süreçte kendisine eşlik ediyor. Maltepe Belediyesi, sağlık hizmetine erişimde yaşanan ulaşım güçlüklerini azaltmak ve komşularının sağlık yolculuğunu daha güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.