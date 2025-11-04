Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, okul ziyaretlerini sürdürüyor. Gençlerle bir araya gelen Başkan Er, '2,5 milyar kaynakla 4 büyük spor kompleksi, 40 gençlik merkezi ve sahalar, 320 dönümlük alanda spor adası yapıyoruz' dedi.

MALATYA (İGFA) - Öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Biz göreve geldiğimizde beri iş odaklıyız. Depremin yaralarını sarıyoruz. Malatya eskisinden çok daha güçlü ve güzel olacak, göreceksiniz. Artık yılsonundan itibaren en geç 2026 Nisan, Mayısa kadar herkes evine ve iş yerlerine taşınmış olacak. Sonrasında şehri yolları, peyzajı ve her yönüyle güzel ve yaşanabilir bir hale getireceğiz' ifadelerini kullandı.

Şehri yeniden inşa ederken gençlere de büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Er, ''Temel hedefimiz; siz gençler. Malatya'nın ve Türkiye'nin geleceği burada şekillenecek. Belediye Başkanları, Bakanlar aranızdan çıkacak. Bu noktada çalışmak ve azimli olmak çok önemli.'

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ile birlikte her hafta okul ziyaretlerinde bulunduklarını ifade eden Başkan Er, 'Hem gençlerimizle hemhal olalım hem de Milli Eğitim Bakanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz okullarımız için güzel çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar yapılırken bizde belediyeye düşen işleri yapıyoruz. Taleplerinizi ve ihtiyaçlarınızı alıp imkânlar ölçüsünde katkı sağlıyoruz. Okullara yönelik yaptığımız birçok çalışma var. Eğitimde imkanı olmayanlara fırsat eşitliği sağlıyoruz. Semt konakları ve külliyemizde LGS, TYT ve AYT'ye hazırlananlara ücretsiz kurs veriyoruz, yılda iki sınav yapıyoruz. Dijital dershanemiz ile gençlerimize hizmet veriyoruz. İmkanı olmayan gençlerimize internet sağlıyoruz. Dijital gençlik merkezimizde geleceğin meslekleri kodlama, yazılım ve tasarım atölyelerimizde eğitim veriyoruz. İmkanı olmayanların sınav ücretlerini ödüyoruz' dedi.

'ÇOK BÜYÜK YATIRIMLARIMIZ VAR'

Genç Kart projesine de değinen Başkan Er, 'Genç Kart ile gençlerimiz belediyenin sosyal tesislerinden indirimli faydalanabiliyor. Sinema ve mağazalarda da bu kartla indirimlerden faydalanabilmekteler. Biz bu anlamda gençlerimizi çok önemsiyoruz. Bölgenin en büyük kütüphanesini belediyenin içinde inşa ediyoruz;

Kütüphanemiz 815 kişilik ve 7/24 açık olacak. Kütüphaneye gelen çocuklarımıza, gençlerimize ücretsiz çorba, çay ve kahve ikramı olacak. 'Malatya kütüphaneler şehri olacak' dedik. Genç mekanlar kitap kafe şeklinde yerler olacak. İkisinin projesi devam ediyor. Genç kafeler güzel olacak. Eski askerlik şubesi binası Kent Müzesi olan yer gençlerimiz için nezih bir mekan olacak. Kerpiç Evlerde Buğday Müzesini düzenleyeceğiz, gençlerimize hizmet edecek. Genç kafede bir nevi gençlik adası olacak. Çocuk kütüphanesi yapıyoruz. Spora yönelik çok ciddi yatırımlarımız var; 2,5 milyar kaynakla 4 büyük spor kompleksi, 40 gençlik merkezi ve sahalar yapıyoruz. Çok büyük yatırımlarımız var. İnönü Üniversitenin karşısına Spor Köyü yapacağız, stadı da yaşanabilir bir hale getireceğiz. 320 dönümlük alanda spor adası yapıyoruz. Amatör spor kulüplerine 'Amatör Spor Ev'i yapıyoruz, spor malzemesi desteği veriyoruz. 300 okulumuza spor malzemesi desteğinde bulunuyoruz' ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİMİZİ FUARA BEKLİYORUZ'

11'inci Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na gençleri davet eden Başkan Er, 'Kitap fuarı yapıyoruz. Depremden sonra bu ikincisi. İnsanlar çok memnun, sizleri de oraya bekliyoruz. Sizlere hediye çeki vereceğiz.. Servislerle sizi fuara götüreceğiz. Sizlerin kitapla haşır neşir olmasını istiyoruz' dedi.

GENÇLERE KİTAP BASIMI SÖZÜ

Gençlere feribotla gezi sözü veren Başkan Er, öğrencilerin taleplerini de dinledi. Başkan Sami Er, öğrencilerin yazdıkları kitapların basılmasına destek vereceklerini belirterek, her zaman gençlerin yanında olduklarını söyledi.

'BAŞKANIMIZ İMKAN VE EKİBİNİ SEFERBER EDİYOR'

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise 'Bugünleri hayal etmek çok güçken hayallerimizin ötesinde güzel günler yaşamaktayız, görmekteyiz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız her sıkıştığımızda imdadımıza yetişiyor. Büyüklüğünü gösteriyor; imkânlarını ve ekibini seferber ediyor. Büyükşehir, milli eğitimle çok ciddi bir iş birliği işinde ve imkânlarını seferber etmektedir' diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e okullarına gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten dolayı teşekkür eden Okul Müdürü Metin Benli de, 'Beydağı Anadolu Lisesinin Malatya'nın en gözde okullarından birisi olduğunu' ifade etti.