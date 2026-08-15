Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, beşinci gününde Derya Uluğ'u ağırladı.

MALATYA (İGFA) - 100. Yıl Kent Parkı'nda sahne alan sanatçı, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla Malatyalılara keyifli bir akşam yaşattı.

Derya Uluğ, konser boyunca 'Şımarık', 'Noldu Böyle've 'Sana Çıkıyor Yollar' başta olmak üzere repertuvarında yer alan sevilen şarkıları seslendirdi. Konser alanını dolduran dinleyiciler, sanatçının eserlerine alkışları ve ritimleriyle eşlik etti.

Sahnedeki enerjisi ve dinamik performansıyla dikkat çeken Derya Uluğ, hareketli parçalarının yanı sıra duygusal şarkılarına da repertuvarında yer verdi.

100.Yıl Kent Parkı'nda gerçekleşen konserde farklı yaş gruplarından Malatyalı müzikseverler bir araya geldi. Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserler, önümüzdeki günlerde de birbirinden değerli sanatçıların performanslarıyla devam edecek.