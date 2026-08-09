Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Malatya durağı, geleneksel el sanatlarını, kültürel mirası ve yaratıcı üretim kültürünü odağına alan etkinliklerle başladı. Festival, 9 gün sürecek.

MALATYA (İGFA) - Dokuz gün boyunca sürecek festivalin ilk gününde gerçekleştirilen söyleşiler, atölyeler, fotoğraf etkinlikleri ve çocuk programları, Malatya'nın kültürel zenginliğini farklı kuşaklarla buluşturdu.

MALATYA'DA GELENEKSEL EL SANATLARI VE KÜLTÜREL BİRİKİM DENEYİMLENDİ

Festival kapsamında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Yaşayan Miras Söyleşisi: Yaygın Kültürel Eğitimlerde Oya Sanatı' programında, Anadolu'nun köklü el sanatlarından iğne oyasının kültürel mirastaki yeri ele alındı.Motiflerin taşıdığı sembolik anlamlar, doğal malzemelerin kullanımı ve usta-çırak geleneği üzerinden oya sanatının kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi birikimi katılımcılarla paylaşıldı.

Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Şönil Çiçek Atölyem: Bük, Şekillendir, Tasarla' etkinliğinde katılımcılar, renkli şönilleri şekillendirerek dekoratif çiçek tasarımları hazırladı. Aynı merkezde gerçekleştirilen 'Tezhip Sanatıyla Kitap Ayracı Yapımı' atölyesinde ise klasik tezhip motifleri ve renklendirme teknikleri uygulamalı olarak tanıtılırken, katılımcılar kendi kitap ayraçlarını tasarladı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Ahşap İşleri Atölyesi'nde geleneksel Türk deri sanatının Orta Asya'dan Osmanlı'ya uzanan gelişimi, debbağlık geleneği ve cilt sanatındaki yeri anlatıldı. Bez Bebek Yapımı Atölyesi'nde Anadolu'nun farklı bölgelerinde kuşaktan kuşağa aktarılan bez bebek geleneği tanıtılırken, 'Motiflerde Malatya, Dokusunda Kültür' atölyesinde ise Malatya ile Kahramanmaraş'ın ortak kültürel mirası; halı ve kilim motifleri, dokuma, ahşap baskı, tezhip ve nakış sanatı aracılığıyla ziyaretçilere aktarıldı.

MALATYA FOTOĞRAF TUTKUNLARININ KADRAJINDAN YENİDEN KEŞFEDİLDİ

Sanat Sokağı Sanat Merkezi önünde gerçekleştirilen FotoMaraton Malatya, amatör ve profesyonel fotoğrafçıları aynı heyecan etrafında buluşturdu. Festival kapsamında belirlenen temalar doğrultusunda Malatya'nın tarihi yapıları, kültürel mekanları ve günlük yaşamını fotoğraflayan katılımcılar, ortaya koydukları karelerle kentin görsel hafızasına katkı sundu.

Aynı noktada düzenlenen FotoMaraton Çocuk etkinliğinde ise çocuklar, aileleri ve deneyimli fotoğrafçılar eşliğinde şehri keşfe çıktı. Minik katılımcılar, objektiflerine yansıttıkları karelerle hem fotoğrafın anlatım gücünü deneyimledi hem de yaşadıkları kente farklı bir gözle bakma fırsatı yakaladı.