6 Şubat depremlerinden etkilenen Doğanşehir ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Bayram, liseyi bitiren öğrencilere üniversite sınavlarına katkı sağlamak ve hazırlık sürecinde yardımcı olmak amacıyla 300 öğrenciye TYT/AYT ve E Dershane hazırlık seti dağıttı.MALATYA (İGFA) - Malatya'da Doğanşehir Belediyesi 300 öğrenciye TYT / AYT ve E-Dershane Hazırlık Seti dağıttı.

Doğanşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen liseyi bitiren ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir araya gelen ve program açılışında konuşan Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, gençlerin geleceğe daha iyi adımlarla hazırlanması için her zaman eğitime destek vereceklerini söyledi.

Türkiye’nin gençlerin enerjisine ihtiyacı olduğunu ifade eden Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, “Daha aydınlık, daha huzurlu, daha güzel günler için kardeşçe el ele vermeli, birbirinizi desteklemeli ve hep beraber basamak basamak yükseklere çıkmalısınız. ‘Ben yapamam’ demeyin. İsterseniz ve yeterince çalışırsanız başaramayacağınız şey yoktur. Öncelikle hedef koymalısınız ve bu hedefe ulaşmak içinde sabırlı ve kararlı bir şekilde çalışmalısınız. Karşılaşacağınız zorlukları aşmak içinde sonuna kadar mücadele etmelisiniz. Üniversite hayatı ise her açıdan önemli, her açıdan değerli bir eğitim sürecidir. Hayatınızın her döneminde başarıya giden yolun gayret, emek ve sabır basamaklarından geçtiğini belirtmek isterim. Sizler ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacaksınız. Bu yüzden hem kendinize, hem ailenize ve hem de milletimize karşı sorumluluklarınızı çok iyi bilmeli ve ona göre hareket etmelisiniz. Hedefsiz insan olmaz, hedefleriniz olacak ona ulaşmak için çok çalışacaksınız. İlk hedefiniz okumak olmalı. Başarılı bir hayatın temelinde çalışmak ve emek vardır. Eğitim hizmetleri bizim için olmazsa olmazımızdır. Yaşadığımız deprem felaketlerinden sonra ilçemizdeki eğitim kurumlarımızın yeniden eğitime başlaması, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlıklı ortamlarda derslerine devam etmeleri için her türlü katkıyı sağlamaya devam ediyoruz. Hepinize gireceğiniz sınavlarda ve bundan sonraki hayatınızda sonsuz başarılar diliyorum” diye konuştu.