Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Konteyner Kentlerde yaşayan çocuklar için düzenleyeceği sünnet şöleni 6 Eylül Cuma günü Nikâh Sarayı’nda gerçekleştirecek.MALATYA ( İGFA) - Sosyal Belediyecilik kapsamında hizmetlerine devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Konteyner Kentlerde kalan çocuklar için sünnet şöleni düzenliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya genelinde bulunan Konteyner Kentlerde yaşayan 165 çocuk sünnet ettirildi.

Sünnet ettirilen 165 çocuk için 6 Eylül 2024 Cuma günü Saat 18.00’de Nikah Sarayı’nda Toplu Sünnet Şöleni düzenlenecek. Şölende çocukların gönüllerince eğlenebilecekleri birçok etkinliğe de yer verilecek.