Keşan merkez mahalle muhtarları Keşanspor Kulübü Başkanı Nevruz Kaldı’yı ziyaret ederek yeni sezonda başarılar diledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Başkanı Nevruz Kaldı, mahalle muhtarlarının ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, “Mahalle muhtarlarımız yeni sezon öncesi yaptıkları ziyaretle bizi mutlu etti. Ayrıca kendilerine kombi ve kaşkol alarak sağladıkları katkılar nedeniyle de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Keşanlı Mahalle Muhtarları 2024/2025 futbol sezonunda BAL 9.grupta mücadele edecek olan Keşanspor’a başarılar dilediler.