Zara, Hollanda'da sevenleriyle buluştu

Evrensel müziğin güçlü yorumcusu Zara, önceki akşam Hollanda DenHaag Amare’de konser verdi. Yaklaşık 3.5 saat sahnede kalan sanatçı, geçmişten günümüze en sevilen parçalarını seslendirdi. Tüm müzik tarzlarından örnekler sunan Zara’yı dinlemeye gelenler arasında yabancı hayranları da vardı.

Espirileri ve eğlenceli taklitleri ile şarkı arasında sevenleri ile sohbet eden sanatçı, adeta müzikli bir stand up show’a imza attı. Misafirler hem eğlendiler hem de müzik ziyafeti çektiler.

KARSU’YA TEŞEKKÜR!

Hollanda doğumlu Karsu, Zara’ya konser için makyözünü gönderdi. Zara, sanatçı Karsu’ya özel jesti için sahneden teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Zara, Karsu’nun bu şık hareketi için ‘Birebir tanışmadığımız halde bu ne güzel bir dostluk, ne güzel bir misafirperverlik’ diye konuştu.