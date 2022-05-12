Zara, Hollanda'da sevenleriyle buluştu
Evrensel müziğin güçlü yorumcusu Zara, önceki akşam Hollanda DenHaag Amare’de konser verdi. Yaklaşık 3.5 saat sahnede kalan sanatçı, geçmişten günümüze en sevilen parçalarını seslendirdi.
Evrensel müziğin güçlü yorumcusu Zara, önceki akşam Hollanda DenHaag Amare’de konser verdi. Yaklaşık 3.5 saat sahnede kalan sanatçı, geçmişten günümüze en sevilen parçalarını seslendirdi. Tüm müzik tarzlarından örnekler sunan Zara’yı dinlemeye gelenler arasında yabancı hayranları da vardı.
Espirileri ve eğlenceli taklitleri ile şarkı arasında sevenleri ile sohbet eden sanatçı, adeta müzikli bir stand up show’a imza attı. Misafirler hem eğlendiler hem de müzik ziyafeti çektiler.
KARSU’YA TEŞEKKÜR!
Hollanda doğumlu Karsu, Zara’ya konser için makyözünü gönderdi. Zara, sanatçı Karsu’ya özel jesti için sahneden teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Zara, Karsu’nun bu şık hareketi için ‘Birebir tanışmadığımız halde bu ne güzel bir dostluk, ne güzel bir misafirperverlik’ diye konuştu.
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
|İmsak
|03:58
|Güneş
|05:43
|Öğle
|13:05
|İkindi
|17:00
|Akşam
|20:18
|Yatsı
|21:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|55
|8. Antalyaspor
|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|36
|44
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
|3. Bandırmaspor
|34
|58
|4. İstanbulspor
|34
|58
|5. Erzurumspor
|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
|8. Samsunspor
|34
|47
|9. Keçiörengücü
|34
|47
|10. Manisa Futbol Kulübü
|35
|46
|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|89
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Arsenal
|35
|66
|5. Tottenham
|35
|62
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|36
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Leicester City
|35
|45
|11. Crystal Palace
|35
|44
|12. Aston Villa
|35
|43
|13. Brentford
|36
|43
|14. Newcastle
|36
|43
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|35
|36
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|36
|34
|19. Watford
|36
|23
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|81
|2. Barcelona
|36
|72
|3. Atletico Madrid
|36
|67
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Real Betis
|36
|61
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Villarreal
|35
|53
|8. Athletic Bilbao
|36
|52
|9. Osasuna
|36
|47
|10. Valencia
|36
|44
|11. Celta Vigo
|36
|43
|12. Rayo Vallecano
|35
|42
|13. Espanyol
|36
|40
|14. Elche
|36
|39
|15. Getafe
|36
|38
|16. Granada
|36
|37
|17. Cadiz
|35
|35
|18. Mallorca
|36
|33
|19. Deportivo Alaves
|36
|31
|20. Levante
|35
|29
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016